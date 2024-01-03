Рота "Ахиллес" дронами поразила более 300 российских целей: известны потери ВС РФ (фото)

Российская армия понесла потери в артиллерии, радиоэлектронных комплексах, бронированной технике, средствах противовоздушной обороны, РСЗО, автомобильной технике и личном составе, рассказал командир роты ударных БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко.

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Рота ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила 306 российских целей в декабре 2023 года. Об этом сообщил командир роты Юрий Федоренко в Telegram.

"В декабре 2023 года рота ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила 306 вражеских целей", — сказал Юрий Федоренко.

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Юрий Федоренко отметил, что враг понес потери в артиллерии, радиоэлектронных комплексах, бронированной технике, средствах противовоздушной обороны и РСЗО, автомобильной технике. В частности, украинскими целями стали:

31 единица российской военной техники была уничтожена;

65 единиц военной техники было поражено;

190 инженерных фортификационных сооружений/укрытий/позиций было поражено;

шесть российских военных были ликвидированы;

14 представителей личного состава — ранены.

Напомним, 2 января стало известно, что в Херсонской области бойцы 73-го Морского центра СпО и 140-го батальона уничтожили новейший российский комплекс артиллерийской разведки "Ястреб-АВ" с помощью реактивной установки М142 HIMARS. Вражеский комплекс поступил на вооружение российской армии за несколько дней до поражения.

29 декабря в пресс-службе Волынской бригады ТрО рассказали об отражении штурма в районе Серебрянского лесничества в Луганской области. Подразделениям российской армии пришлось отступить с потерями.