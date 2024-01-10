Чешские наземные дроны Trail-Blazer: эксперты заявили, что ВСУ первыми совместят танки и роботов

Украинские бойцы будут решать, как совместить танки и роботы. В то же время нужно будет решать, как прикрывать роботизированные платформы своим огнем на поле боя, говорят специалисты Defence Express.

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Одна из танковых бригад ВСУ уже получила роботизированные платформы Trail-Blazer от чешской оборонной компании Isolit-Bravogj и будет использовать эти платформы для доставки грузов на передовую и эвакуации раненых. Эксперты украинского военного портала Defence Express сообщили о перспективах чешской техники на поле боя.

Известно, что такие роботы могут брать до 350 кг груза, имеют скорость хода от 4 км/ч до 8 км/ч, имеют дальность хода до 32 км, автономность работы до 8 часов, дальность управления — до 1 км при использовании пульта.

По словам экспертов, такие роботизированные платформы в танковых бригадах украинской армии означают, в частности, что бойцы уже решают один из перспективных доктринальных вопросов — как сочетать между собой на поле боя танки и роботизированные платформы, или же вообще именно такая связка будет иметь место в боях против россиян.

Фото: Vaclav Vasku

"Бойцы наших танковых подразделений получат в свое распоряжение значительное количество дистанционно управляемых платформ, которые имеют хорошую грузоподъемность и продолжительность работы, гусеничный ход для хорошей проходимости, однако дальность управления — всего один километр. Соответственно, нужно будет решать, как прикрывать роботизированные платформы своим огнем на поле боя. Ну потому что очевидно, что по нашим роботам на гусеницах со стороны рашистов будут лететь буквально все возможные средства поражения", — отмечают специалисты.

Они добавили, что танки и роботы могут взаимодополнять друг друга на поле боя, если грамотно действовать. Поэтому воины ВСУ станут первыми, кто испытает это на практике.

Добавим, что наземный беспилотник Trailblazer 2.0 — это колесный беспилотный автомобиль, разработанный компанией Isolit Bravo и представленный на выставке IDET 2023. Дрон предназначен для транспортировки материалов и раненых. Одну единицу техники производят и собирают в течение 2-3 недель. 8 наземных колесных платформ, каждая из которых везет груз весом 230 кг, получили бойцы 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ.

Ранее эксперты Defence Express проанализировали технические характеристики ударных дронов типа Shahed с реактивными двигателями, которые российские оккупанты начали применять для ударов по Украине.

А 9 января спикер командования Юрий Игнат назвал новую модель дрона-камикадзе с реактивным двигателем миниатюрной крылатой ракетой и подчеркнул, что на сегодня нет подтверждения информации об уничтожении Shahed-238 в Украине.