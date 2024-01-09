Сбивать станет труднее: Defence Express о применении РФ Shahed-238 с реактивными двигателями

Несмотря на то, что новый двигатель усложнит работу мобильным группам, он дает лучшую сигнатуру, которую возможно захватить инфракрасными головками самонаведения, которые используются ПЗРК, считают в Defence Express.

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Российские оккупанты начали применять для ударов по Украине ударные дроны типа Shahed с реактивными двигателями. Об этом свидетельствуют обломки БпЛА, которыми недавно атаковали Украину. Новые "шахеды" станет труднее сбивать. Об этом сказал "Эспрессо" военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков.

По его словам, в сети начали распространять фото таких "шахедов", но в то же время в командовании Воздушных сил пока эту информацию не подтвердили.

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Россия могла получить ограниченное количество реактивных Shahed-238, — Defense Express (фото)

"По виду на фото, совпадают и деталь воздухозаборника в виде треугольного углубления, размещение некоторых технологических люков, а также само аэродинамическое решение и форма элементов фюзеляжа, которые зафиксированы на фото с обломками. Эти детали совпадают с изображениями дрона Shahed-238 с реактивным двигателем, который был сделан в Иране. И все напоминает то, что это он и есть. Но нужно дождаться официального анализа и подтверждения этой информации", — сказал Катков.

Он добавил, что анализировать реактивные Shahed-238, которые РФ получила от Ирана, можно только на основе 3 качественных фотографий, которые были сделаны в конце прошлого года в Тегеране.

"Shahed-238 имеет ту же боевую часть и дальность, как и Shahed-136, но большую скорость, которая может ориентировочно составлять 400-600 км в час, что в 2-3 раза больше максимальной скорости Shahed-136. И это означает, что мобильным группам сбивать их будет труднее. Но реактивный двигатель дает лучшую сигнатуру, которую возможно захватить инфракрасными головками самонаведения, которые используются ПЗРК", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что 9 января спикер командования Юрий Игнат назвал новую модель дрона-камикадзе с реактивным двигателем миниатюрной крылатой ракетой и подчеркнул, что на сегодня нет подтверждения информации об уничтожении Shahed-238 в Украине.

8 января сообщалось, что на территории Украины якобы был сбит первый беспилотник Shahed-238 с реактивным двигателем. Вражеский дрон долетел до середины страны. Он двигался со скоростью более 500 километров в час.