Збивати стане важче: Defence Express про застосування РФ Shahed-238 з реактивними двигунами

Попри те, що новий двигун ускладнить роботу мобільним групам, він дає кращу сигнатуру, яку можливо захопити інфрачервоними головками самонаведення, які використовуються ПЗРК, вважають в Defence Express.

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Російські окупанти почали застосовувати для ударів по Україні ударні дрони типу Shahed з реактивними двигунами. Про це свідчать уламки БпЛА, якими нещодавно атакували Україну. Нові "шахеди" стане важче збивати. Про це сказав "Еспресо" військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков.

За його словами, у мережі почали поширювати фото таких "шахедів", але водночас у командуванні Повітряних сил поки що цю інформацію не підтвердили.

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Росія могла отримати обмежену кількість реактивних Shahed-238, — Defense Express (фото)

"З вигляду на фото, збігаються і деталь повітрозабірника у вигляді трикутного заглиблення, розміщення деяких технологічних люків, а також саме аеродинамічне рішення та форма елементів фюзеляжу, які зафіксовані на фото з уламками. Ці деталі збігаються із зображеннями дрона Shahed-238 з реактивним двигуном, який було зроблено в Ірані. І все нагадує те, що це він і є. Але потрібно дочекатися офіційного аналізу і підтвердження цієї інформації", — сказав Катков.

Він додав, що аналізувати реактивні Shahed-238, які РФ отримала від Ірану, можна лише на основі 3 якісних світлин, які були зроблені наприкінці минулого року в Тегерані.

"Shahed-238 має ту саму бойову частину і дальність, як і Shahed-136, але більшу швидкість, яка може орієнтовно становити 400–600 км на годину, що у 2–3 рази більше за максимальну швидкість Shahed-136. І це означає, що мобільним групам збивати їх буде важче. Але реактивний двигун дає кращу сигнатуру, яку можливо захопити інфрачервоними головками самонаведення, які використовуються ПЗРК", — наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, що 9 січня спікер командування Юрій Ігнат назвав нову модель дрона-камікадзе з реактивним двигуном мініатюрною крилатою ракетою і наголосив, що на сьогодні немає підтвердження інформації про знищення Shahed-238 в Україні.

8 січня повідомлялося, що на території України нібито було збито перший безпілотник Shahed-238 з реактивним двигуном. Ворожий дрон долетів до середини країни. Він рухався зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину.