В Украине сбили первый Shahed-238 с реактивным двигателем (фото)

Военнослужащий Сергей "Флеш" сообщил, что теперь мобильные группы с зенитными орудиями бесполезны, ведь им нужно выдавать ПЗРК. Например, "Оса", "Игла" или Stinger.

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На территории Украины был сбит первый беспилотник Shahed-238 c реактивным двигателем. Об этом у себя в Telegram сообщил военнослужащий Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

По его словам, вражеский дрон долетел до середины страны. Он двигался со скоростью более 500 километров в час.

"Флеш" отметил, что теперь необходимо понимать, что такие дроны могут летать по всей территории Украины, хотя раньше были сомнения. Однако никакого уникального оружия на них нет, а только "обычный заряд". Навигация у Shahed-238 тоже стандартная.

Военный заявил, что скорость у новых дронов высокая и они лучше маневрируют, но силы ПВО отрабатывают. Теперь же мобильные группы с зенитными орудиями бесполезны, ведь им нужно выдавать ПЗРК. Например, "Оса", "Игла" или Stinger.

В Украине сбили первый Shahed-238

БПЛА Shahed-238: что известно

Как сообщило издание Defense Express в конце декабря, первая презентация этих дронов состоялась специально для верховного лидера Ирана Хаменеи в университете аэрокосмических наук и технологий Ашура в ноябре 2023 года. Реактивный дрон меньше, чем Shahed-136.

"Таким образом, использование реактивного двигателя конечно могло увеличить скорость дрона, но очень похоже, что привело к уменьшению полезной нагрузки, расположенной в носовой части дрона", — сказано в материале.

Журналисты отметили, что из-за реактивного двигателя дрона инфракрасным головкам самонаведение ракет ПЗРК будет легче захватить дрон.

Напомним, что 8 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал детали очередного обстрела Украины россиянами. Так, в общем российская армия запустила 59 воздушных целей по Украине. Оккупанты применили почти все виды ракет и иранские дроны-камикадзе.