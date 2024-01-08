Обстрел Украины 8 января: количество пострадавших выросло, – Зеленский (видео)

По данным президента, в результате обстрела Харькова, Запорожья, Кривого Рога и Хмельницкой области были ранены более 40 граждан.

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В результате утреней атаки Вооруженных сил Российской Федерации по Украине четверо людей погибли и еще 45 человек получили ранения. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 8 декабря.

Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент в Донецкой, Херсонской и Хмельницкой областях продолжаются аварийно-спасательные работы после российских ударов. Он выразил благодарность всем спасателям, полицейским, работникам коммунальных служб, которые принимают участие в ликвидации последствии обстрелов.

Глава государства также упомянул, что утром 8 января ВС РФ ударили по Харькову, Запорожью, Кривом Рогу и Хмельницкой области. По информации президента, в результате обстрела четверо людей погибли. Еще 45 человек пострадали.

"Мои соболезнования родным и близким. Государство-террорист непременно почувствует наш ответ", — сказал Владимир Зеленский.

Обращение Влдаимира Зеленского

Обстрел Украины утром 8 января: что известно

Напомним, в понедельник, 8 января, около 06:20 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу в связи с вылетом минимум 11 российских самолетов Ту-95МС. В Воздушных силах сообщили о пусках крылатых ракет.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что враг нанес по областному центру комбинированный удар крылатыми и баллистическими ракетами с разных направлений, в городе прозвучало не менее пяти взрывов. Из-за атаки в городе временно приостановилась работа троллейбусного транспорта.

"Известно о попадании ракет в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы", — отметил Малашко.

ВС РФ ударили по Запорожью

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по промышленным объектам города, в результате чего вспыхнул пожар. В городе Змиев Чугуевского района Харьковской области враг попал в частный дом.

Последствия ударов по Харьковской области

Взрывы также прогремели в Кривом Роге и Криворожском районе. Глава Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что в областном центре было попадание возле торгового центра. В Лозоватской общине было попадание в частный дом.

Оккупанты нанесли удар по ТЦ в Кривом Роге

По данным Ситниченко, в результате попадания повреждено более 100 домов частных и многоквартирных. Взрывной волной повреждено здание Криворожского детского дома-интерната, трех школ. Повреждены линии и контактная сеть городского скоростного трамвая.

ВС РФ обстреляли Кривой Рог

Кроме того, 8 января ВС РФ ударили ракетами по Хмельницкой области. Жители слышали 6 взрывов, часть из которых были звуками работы сил ПВО. Пресс-служба Хмельницкой ОГА сообщила, что враг целился в объекты инфраструктуры.

В Хмельницком взрывной волной выбило окна Фото: Суспільне Хмельницький

Городской глава Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил удар россиян по областному центру и повреждения объекта инфраструктуры. В "Хмельницкоблэнерго" сообщили, что 241 дом остался без электроснабжения.