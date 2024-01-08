После обстрела Запорожья пострадавшим провели ампутации: что известно об атаке (фото)

По словам начальника ОВА Юрия Малашко, противник атаковал областной центр при помощи ракет С-400 и "Искандер". Всего прозвучало 5 взрывов. Спасатели продолжают разбираться с последствиями.

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Утром 8 января российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по мирным городам Украины, среди которых и Запорожье. Фокус собрал все, что известно про атаку по региону.

Атака на Запорожье 8 января: детали от ОВА

По данным от главы Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко, которую он опубликовал в своем Telegram-канале, горожане проснулись от взрывов примерно в 07:00. В результате комбинированной атаки крылатыми и баллистическими ракетами с разных направлений в городе прозвучало 5 взрывов.

Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу Фото: Юрій Малашко/Telegram Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу Фото: Юрій Малашко/Telegram Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу Фото: Юрій Малашко/Telegram Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу Фото: Юрій Малашко/Telegram Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу Фото: Юрій Малашко/Telegram

"Известно о попадании ракет в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы. Сохраняйте спокойствие и воздерживайтесь от фото- видеофиксации последствий прилетов, пока работают экстренники", — заявил Юрий Малашко.

По состоянию на 12:00, продолжил глава ОВА, было известно о 5 людях, которые пострадали в результате вражеской атаки. Все они были госпитализированы в больницу, а один украинец и вовсе находится в тяжелом состоянии.

Во время брифинга Юрий Малашко, передает "Укринформ", также поделился, что предварительно противник ударил по региону при помощи ракет С-400 и "Искандер". Также среди пострадавших есть ампутации. Больше подробностей по этому поводу не прозвучало.

Атака на Запорожье 8 января: детали от городского совета

Из-за атаки в городе временно приостановилась работа троллейбусного транспорта, заявили в Запорожском городском совете. В связи с этим власти запустили временный автобусный маршрут, который должен помочь гражданам добраться в необходимую часть города.

Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу Фото: Анатолий Куртев / Telegram

Прокомментировал инцидент и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. В своем Telegram-канале он написал, что в городе продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Пятерым пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Также зафиксировано повреждение 16 многоквартирных домов (выбиты стекла) и 6 домов частного сектора (разбиты окна и кровли). Кроме того, повреждения получили 2 образовательных учреждения и здания дачного кооператива", — говорится в сообщении.

Местные аварийно-спасательные службы работают над тем, чтобы закрыть все поврежденные окна специальными листами, а также над ремонтом крыши. Из-за сложных погодных условий не везде удается провести ремонтные работы, пишет Анатолий Куртев, поэтому в тех местах повреждения временно накрывают пленкой.

Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу Фото: Анатолий Куртев / Telegram Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу Фото: Анатолий Куртев / Telegram Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу Фото: Анатолий Куртев / Telegram Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу Фото: Анатолий Куртев / Telegram Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу Фото: Анатолий Куртев / Telegram Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу Фото: Анатолий Куртев / Telegram Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу Фото: Анатолий Куртев / Telegram

В городе дополнительно развернули Пункты несокрушимости и палатки городского совета.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области рассказали, что для ликвидации последствий атаки было привлечено 23 спасателя и еще 6 единиц техники.

Атака по Украине 8 января: что известно

Напомним, утром 8 января ВС РФ запустили ракеты по мирным городам Украины. Удары осуществлялись сразу по нескольким направлениям и взрывы прозвучали в Кривом Роге, Харькове, Хмельницком и Запорожье.

Всего противник выпустил по стране 59 воздушных объектов, среди которых и ракеты, и ударные дроны, сообщили в Воздушных силах. Силам обороны удалось перехватить 18 крылатых ракет и 8 дронов-камикадзе иранского происхождения. Некоторые вражеские снаряды привели к последствиям.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат добавил, что Украине пока что не хватает современных систем противовоздушной обороны, которые смогли бы перехватывать российские ракеты в подавляющем большинстве, поэтому и не удалось получить более эффективный результат во время утреннего обстрела.