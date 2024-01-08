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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

После обстрела Запорожья пострадавшим провели ампутации: что известно об атаке (фото)

Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки
Фото: Юрій Малашко/Telegram | Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу

По словам начальника ОВА Юрия Малашко, противник атаковал областной центр при помощи ракет С-400 и "Искандер". Всего прозвучало 5 взрывов. Спасатели продолжают разбираться с последствиями.

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Утром 8 января российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по мирным городам Украины, среди которых и Запорожье. Фокус собрал все, что известно про атаку по региону.

Атака на Запорожье 8 января: детали от ОВА

По данным от главы Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко, которую он опубликовал в своем Telegram-канале, горожане проснулись от взрывов примерно в 07:00. В результате комбинированной атаки крылатыми и баллистическими ракетами с разных направлений в городе прозвучало 5 взрывов.

Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки Fullscreen
Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу
Фото: Юрій Малашко/Telegram
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки Fullscreen
Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу
Фото: Юрій Малашко/Telegram
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки Fullscreen
Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу
Фото: Юрій Малашко/Telegram
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки Fullscreen
Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу
Фото: Юрій Малашко/Telegram
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки Fullscreen
Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу
Фото: Юрій Малашко/Telegram
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки

"Известно о попадании ракет в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы. Сохраняйте спокойствие и воздерживайтесь от фото- видеофиксации последствий прилетов, пока работают экстренники", — заявил Юрий Малашко.

По состоянию на 12:00, продолжил глава ОВА, было известно о 5 людях, которые пострадали в результате вражеской атаки. Все они были госпитализированы в больницу, а один украинец и вовсе находится в тяжелом состоянии.

Во время брифинга Юрий Малашко, передает "Укринформ", также поделился, что предварительно противник ударил по региону при помощи ракет С-400 и "Искандер". Также среди пострадавших есть ампутации. Больше подробностей по этому поводу не прозвучало.

Атака на Запорожье 8 января: детали от городского совета

Из-за атаки в городе временно приостановилась работа троллейбусного транспорта, заявили в Запорожском городском совете. В связи с этим власти запустили временный автобусный маршрут, который должен помочь гражданам добраться в необходимую часть города.

Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки Fullscreen
Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу
Фото: Анатолий Куртев / Telegram

Прокомментировал инцидент и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. В своем Telegram-канале он написал, что в городе продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Пятерым пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Также зафиксировано повреждение 16 многоквартирных домов (выбиты стекла) и 6 домов частного сектора (разбиты окна и кровли). Кроме того, повреждения получили 2 образовательных учреждения и здания дачного кооператива", — говорится в сообщении.

Местные аварийно-спасательные службы работают над тем, чтобы закрыть все поврежденные окна специальными листами, а также над ремонтом крыши. Из-за сложных погодных условий не везде удается провести ремонтные работы, пишет Анатолий Куртев, поэтому в тех местах повреждения временно накрывают пленкой.

Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки Fullscreen
Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу
Фото: Анатолий Куртев / Telegram
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки Fullscreen
Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу
Фото: Анатолий Куртев / Telegram
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки Fullscreen
Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу
Фото: Анатолий Куртев / Telegram
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки Fullscreen
Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу
Фото: Анатолий Куртев / Telegram
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки Fullscreen
Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу
Фото: Анатолий Куртев / Telegram
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки Fullscreen
Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу
Фото: Анатолий Куртев / Telegram
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки Fullscreen
Власти Запорожья поделились последствиями атаки по городу
Фото: Анатолий Куртев / Telegram
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки
Обстрел, ракетный удар, Запорожье, разрушения, последствия атаки

В городе дополнительно развернули Пункты несокрушимости и палатки городского совета.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области рассказали, что для ликвидации последствий атаки было привлечено 23 спасателя и еще 6 единиц техники.

Атака по Украине 8 января: что известно

Напомним, утром 8 января ВС РФ запустили ракеты по мирным городам Украины. Удары осуществлялись сразу по нескольким направлениям и взрывы прозвучали в Кривом Роге, Харькове, Хмельницком и Запорожье.

Всего противник выпустил по стране 59 воздушных объектов, среди которых и ракеты, и ударные дроны, сообщили в Воздушных силах. Силам обороны удалось перехватить 18 крылатых ракет и 8 дронов-камикадзе иранского происхождения. Некоторые вражеские снаряды привели к последствиям.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат добавил, что Украине пока что не хватает современных систем противовоздушной обороны, которые смогли бы перехватывать российские ракеты в подавляющем большинстве, поэтому и не удалось получить более эффективный результат во время утреннего обстрела.