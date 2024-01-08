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Після обстрілу Запоріжжя постраждалим провели ампутації: що відомо про атаку (фото)

Обстріл, ракетний удар, Запоріжжя, руйнування, наслідки атаки
Фото: Юрій Малашко/Telegram | Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту

За словами начальника ОВА Юрія Малашка, противник атакував обласний центр за допомогою ракет С-400 та "Іскандер". Загалом пролунало 5 вибухів. Рятувальники продовжують розбиратися з наслідками.

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Уранці 8 січня російські окупанти завдали чергового масованого удару по мирних містах України, серед яких і Запоріжжя. Фокус зібрав усе, що відомо про атаку по регіону.

Атака на Запоріжжя 8 січня: деталі від ОВА

За даними від голови Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка, яку він опублікував у своєму Telegram-каналі, городяни прокинулися від вибухів приблизно о 07:00. Унаслідок комбінованої атаки крилатими та балістичними ракетами з різних напрямків у місті пролунало 5 вибухів.

Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту Fullscreen
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Фото: Юрій Малашко/Telegram
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту Fullscreen
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Фото: Юрій Малашко/Telegram
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту Fullscreen
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Фото: Юрій Малашко/Telegram
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту Fullscreen
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Фото: Юрій Малашко/Telegram
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту Fullscreen
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Фото: Юрій Малашко/Telegram
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту

"Відомо про влучання ракет у житлові райони — на відкриті території та поруч із будинками. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби. Зберігайте спокій і утримуйтеся від фото-відеофіксації наслідків прильотів, доки працюють екстренники", — заявив Юрій Малашко.

Станом на 12:00, продовжив глава ОВА, було відомо про 5 людей, які постраждали внаслідок ворожої атаки. Усіх їх госпіталізували в лікарню, а один українець і зовсім перебуває у важкому стані.

Під час брифінгу Юрій Малашко, передає "Укрінформ", поділився, що попередньо противник вдарив по регіону за допомогою ракет С-400 та "Іскандер". Також серед постраждалих є ампутації. Більше подробиць із цього приводу не прозвучало.

Атака на Запоріжжя 8 січня: деталі від міської ради

Через атаку в місті тимчасово призупинилася робота тролейбусного транспорту, заявили в Запорізькій міській раді. У зв'язку з цим влада запустила тимчасовий автобусний маршрут, який має допомогти громадянам дістатися до необхідної частини міста.

Обстріл, ракетний удар, Запоріжжя, руйнування, наслідки атаки Fullscreen
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Фото: Анатолій Куртєв / Telegram

Прокоментував інцидент і секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. У своєму Telegram-каналі він написав, що в місті триває ліквідація наслідків ворожої атаки. П'ятьом постраждалим надається медична допомога.

"Також зафіксовано пошкодження 16 багатоквартирних будинків (вибиті шибки) та 6 будинків приватного сектору (розбиті вікна та покрівлі). Крім того, пошкоджень зазнали 2 освітні заклади та будівлі дачного кооперативу", — йдеться в повідомленні.

Місцеві аварійно-рятувальні служби працюють над тим, щоб закрити всі пошкоджені вікна спеціальними листами, а також над ремонтом даху. Через складні погодні умови не скрізь вдається провести ремонтні роботи, пише Анатолій Куртєв, тому в тих місцях пошкодження тимчасово накривають плівкою.

Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту Fullscreen
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Фото: Анатолій Куртєв / Telegram
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту Fullscreen
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Фото: Анатолій Куртєв / Telegram
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту Fullscreen
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Фото: Анатолій Куртєв / Telegram
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту Fullscreen
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Фото: Анатолій Куртєв / Telegram
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту Fullscreen
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Фото: Анатолій Куртєв / Telegram
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту Fullscreen
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Фото: Анатолій Куртєв / Telegram
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту Fullscreen
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Фото: Анатолій Куртєв / Telegram
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту
Влада Запоріжжя поділилася наслідками атаки по місту

У місті додатково розгорнули Пункти незламності та намети міської ради.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області розповіли, що для ліквідації наслідків атаки було залучено 23 рятувальники та ще 6 одиниць техніки.

Атака по Україні 8 січня: що відомо

Нагадаємо, вранці 8 січня ЗС РФ запустили ракети по мирних містах України. Удари здійснювалися одразу за кількома напрямками, і вибухи пролунали в Кривому Розі, Харкові, Хмельницькому та Запоріжжі.

Загалом противник випустив по країні 59 повітряних об'єктів, серед яких і ракети, і ударні дрони, повідомили в Повітряних силах. Силам оборони вдалося перехопити 18 крилатих ракет і 8 дронів-камікадзе іранського походження. Деякі ворожі снаряди призвели до наслідків.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, що Україні поки що бракує сучасних систем протиповітряної оборони, які змогли б перехоплювати російські ракети в переважній більшості, тому й не вдалося отримати ефективніший результат під час ранкового обстрілу.