Обстріл 8 січня: у Національній поліції оновили дані про постраждалих та руйнування

Більшість людей, які постраждали від ракет і дронів ЗС РФ, проживають у Дніпропетровській області, повідомили у відомстві.

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Внаслідок російського ракетно-дронового обстрілу 8 січня загинуло четверо цивільних громадян України. Ракети ЗС РФ пошкодили житлові будинки, автомобілі, торговельний центр, об'єкти цивільної інфраструктури. Про деталі російського удару розповіли у Telegram-каналі Національної поліції.

Поліція на Харківщині, Дніпропетровщині, Хмельниччина і в Запорізькій області задокументувала російські злочини, вчинені 8 січня, ідеться у повідомленні. Зокрема, росіяни убили чотирьох українців:

у Харківській області — одна особа (63-річна жінка);

у Дніпропетровській області — одна ос.;

у Хмельницькій області — двоє ос.

Поранено — 38 людей. Найбільше — на Дніпропетровщині: від удару РФ отримали травми 28 українців. П'ятеро — отримали поранення у Запорізькій області і стільки ж — у Хмельницькій.

На Харківщині постраждало місто Зміїв Чугуївського району: є руйнування об'єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів. Згідно з повідомленням голови ОВА Олега Синєгубова, з-під завалів витягнули ще трьох осіб — чоловіків віком 63 та 88 років, жінку 62 років. Крім того, мер Харкова Ігор Терехова у Telegram-каналі о 7:59 написав, що росіяни вдарили по промислових підприємствах міста. Відомо про одну поранену жінку і пожежу на місці удару.

На Дніпропетровщині постраждали три населених пункти — Кривий Ріг, Новомосковськ та Надія. Тут також є руйнування будинків, а серед травмованих — четверо дітей. Як уточнив голова ОВА Сергій Лисак, у Кривому Розі та районі — четверо постраждалих, з них — одна людина опинилась у лікарні з травмами середньої тяжкості.

У Запоріжжі — вибито вікна у двох багатоквартирних будинках, також пошкоджено автомобілі та об'єкт інфраструктури. На місці російського удару побував голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Чиновник написав, що поруч — жодної військової цілі.

У Хмельницькій області — пошкодження багатоквартирного будинку. Також в.о. голови Хмельницької ОВА додав, що росіяни пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури у обласному центрі. Повідомив деталі щодо загиблих — це чоловіки 1947 і 1964 років народження.

Удар РФ — деталі обстрілу 8 січня

Зазначимо, раніше Фокус писав про ракетно-дроновий удар ЗС РФ, завданий зранку 8 січня. Зокрема, стало відом про вибухи на сході — у Харкові та Харківському районі, у центрі — на Дніпропетровщині та в Запоріжжі. Також ворожі ракети дістались до Хмельницької області — тут почули шість вибухів, з них два — від роботи сил ППО.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли про результати відбиття російської атаки. Силам ППО вдалось збити вісім дронів-камікадзе Shajed-136 (усі з запущених) та 19 з 24 крилатих ракет Х-101. Не вдалось збити вісім ракет Х-22, шість балістичних ракет "Іскандер", дві керовані авіаракети Х-31П, сім С-300/С-400. Також були ракети "Кинджал" — про кількість не повідомляється. Також повітряне командування наголосило, що не знищені ракети не змогли вдарити по цілях, на які їх скерували росіяни.

Нагадуємо, 8 січня стало відомо про фугасну авіабомбу ФАБ-250, яку росіяни загубили над окупованою частиною Луганської області. Як заявив представник російської влади, начебто жодна людина не постраждала.