Обстріл Кривого Рогу: ЗС РФ влучили у торговий центр, деталі (фото, відео)

Внаслідок атаки на ТЦ вибуховою хвилею вибило вікна в лікарні та житловому будинку. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення та перебуває у задовільному стані.

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Вранці 8 січня Збройні сили Російської Федерації обстріляли мирні міста України, зокрема й атака відбулася на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул у своєму Telegram.

О 7:16 він заявив про масовану ракетну атаку на місто.

"Масована ракетна атака на Кривий Ріг. Не ігноруємо повітряну тривогу", — сказав Олександр Вілкул.

Проте близько 7:11 в Кривому Розі місцеві жителі чули звуки вибухів.

Вже близько 7:17 та 7:38 пролунали ще вибухи в місті, перед цим командування Повітряних сил попередило про пуск ракети типу "Кинджал" у напрямку Кривого Рогу.

У місцевому Telegram-каналі "Свої Кривий ріг" о 7:55 з'явилася інформація про пошкодження торговельного центру в місті.

Також у соцмереж повідомляють про вибиті вікна в під'їздах через вибух у місті. Також вибуховою хвилею вибило вікна у лікарні, яка розташована поруч з ТЦ.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, крім торгівельного центру, пошкодження зазнали понад 20 приватних будинків.

"Оскаженілий ворог знову бив по мирним. Скерував на людей ракети. Поцілив по Кривому Рогу. Пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків", — сказав Сергій Лисак.

Він зазначив, що осколкові поранення отримав 58-річний чоловік. Він у задовільному стані.

Також рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки в Лозуватській громаді Криворізького району, де також зафіксований "приліт". Загинула 63-річна жінка, зруйнована приватна оселя.

За словами Лисака, в Новомосковську через атаку виникла пожежа, її локалізували. Також вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, яка проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівку та авто.

"У місті, попередньо, 24 постраждалих. З них п'ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості", — додав Лисак.

Масована ракетна атака на Україну

Вранці 8 січня російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. За інформацією Повітряних сил України, ворог здійснив запуск ракет типу "Кинджал". Вибухи пролунали в Кривому Розі, Харкові, Хмельницькій області.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що українська система протиповітряної оборони навчилася справлятися з аеробалістичними ракетами "Кинджал". Від початку повномасштабного вторгнення до 7 січня 2024 року ворог випустив 63 ракети такого типу, тоді як знищити вдалося 25 з них.