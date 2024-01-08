ЗС РФ атакували Україну крилатими ракетами і "Кинджалами": у регіонах прогриміли вибухи (фото)

Окремо командування поінформувало про пуски балістичних ракет з окупованого Криму. Після оголошення тривоги вибухи прогриміли в Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Кривому Розі.

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У понеділок, 8 січня, близько 06:20 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу у зв'язку з вильотом щонайменше 11 російських літаків Ту-95МС. Про це повідомили Повітряні сили України в Telegram.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошено тривогу! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Загалом у повітрі перебуває 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — повідомили Повітряні сили на своєму Telegram-каналі.

Крім того, у ЗС підтвердили пуски крилатих ракет із району акваторії Каспійського моря.

Повітряні сили повідомляють про направлення ракет через Сумщину в напрямку Полтавщини/Черкащини".

Також стало відомо про виліт групи ракет на південь Київської області.

"Нові групи ракет — у повітряному просторі Сумщини. Рухаються в західному напрямку (Полтавщина/Київщина)!", — написали в джерелі.

О 06:36 Повітряні сили зафіксували пуск аеробалістичних ракет "Кинджал".

Як стало відомо пізніше, швидкісна ціль прямувала в бік Дніпра. Після цього в місті пролунали вибухи.

О 06:50 Повітряні сили повідомили про зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижегородської області.

"Можливий повторний пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал", — сказали у пресслужбі.

О 06:53 третій МіГ-31К злетів з аеродрому Саваслейка Нижегородської області.

Пізніше, о 07:00 Повітряні сили зафіксували пуски ракет із Ту-22м3.

Місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи у Кривому Розі та Запоріжжі.

Також кореспондент Фокуса повідомив про 3 вибухи в Харкові, це підтвердив мер міста Ігор Терехов.

"Ранок починається з вибуху в місті. Можливі ще прильоти, закликаю всіх бути обережними", — написав він.

Пост Терехова

О 07:08 Повітряні сили повідомили про виліт ще однієї ракети "Кинджал" і зліт четвертого МіГ-31К із Саваслейки Нижегородської області.

Нагадаємо, що російські війська напередодні, 6 грудня, атакували Харківську область, пошкоджено будівлі.

Також повідомлялося, що в ОВА розповіли про наслідки удару РФ у Донецькій області. Загинули щонайменше п'ятеро дітей, ворог використовував ракети С-300.

Також ворог атакував ударними безпілотниками Хмельницьку область. Відомо, що в області працювали сили протиповітряної оборони, інформації про постраждалих не було