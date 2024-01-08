ВС РФ атаковали Украину крылатыми ракетами и "Кинжалами": в регионах прогремели взрывы (фото)

Отдельно командование проинформировало о пусках баллистических ракет из оккупированного Крыма. После объявления тревоги взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье и Кривом Роге.

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В понедельник, 8 января, около 06:20 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу в связи с вылетом минимум 11 российских самолетов Ту-95МС. Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находится 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — сообщили Воздушные силы на своем Telegram-канале.

Кроме того, в ВС подтвердили пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря.

Воздушные силы сообщают о направлении ракет через Сумщину в направлении Полтавщины/Черкащины".

Также стало известно о вылете группы ракет на юг Киевской области.

"Новые группы ракет – в воздушном пространстве Сумщины. Двигаются в западном направлении (Полтавщина/Киевщина)!", — написали в источнике.

В 06:36 Воздушные силы зафиксировали пуск аэробаллистических ракет "Кинжал".

Как стало известно позже, скоростная цель направлялась в сторону Днепра. После в городе прозвучали взрывы.

В 06:50 Воздушные силы сообщили о взлете еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

"Возможен повторный пуск аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", — сказали в пресс-службе.

В 06:53 третий МиГ-31К взлетел с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Позже, в 07:00 Воздушные силы зафиксировали пуски ракет с Ту-22м3.

Местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Кривом Роге и Запорожье.

Также корреспондент Фокуса сообщил о 3 взрывах в Харькове, это подтвердил мэр города Игорь Терехов.

"Утро начинается со взрыва в городе. Возможны еще прилеты, призываю всех быть осторожными", — написал он.

Пост Терехова

В 07:08 Воздушные силы сообщили о вылете еще одной ракеты "Кинжал" и взлете четвертого МиГ-31К с Саваслейки Нижегородской области.

Напомним, что российские войска накануне, 6 декабря, атаковали Харьковскую область, повреждены здания.

Также сообщалось, что в ОВА рассказали о последствиях удара РФ в Донецкой области. Погибли по меньшей мере пятеро детей, враг использовал ракеты С-300.

Также враг атаковал ударными беспилотниками Хмельницкую область. Известно, что в области работали силы противовоздушной обороны, информации о пострадавших не было