ВС РФ атаковали Харьковскую область: повреждены здания, есть пострадавшие (фото)

По словам Олега Синегубова, из-под завалов в частном доме достали пожилую женщину, она получила ранения. В результате обстрелов есть повреждения частных домов.

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Российские оккупанты продолжают наносить удары по Харьковской области. Враг обстрелял 15 населенных пунктов, есть повреждения, одну женщину достали из-под завалов. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты атаковали населенные пункты из артиллерии и минометов. Под ударом оказалось Гатище, Бочковое Чугуевского района; Двуречанское, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

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Около полуночи российские военные ударили из реактивной системы залпового огня по территории лицея в Купянске. Отмечается, что повреждено здание.

Также в результате обстрелов поврежден частный дом. Спасатели достали из-под завалов пожилую женщину, она с ранениями была госпитализирована.

Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram

В результате вражеских ударов по с. Липцы есть разрушения дома, админздания и складского помещения. В Казачьей Лопани повреждены частный дом и летняя кухня.

Кроме того, Олег Синегубов сообщил, что за сутки было отражено семь атак ВС РФ у Синьковки Купянского района. Среди прочего, в области продолжается разминирование и в течение 5 января было разминировано 6,6 га территорий.

Напомним, в ночь на 6 января оккупанты атаковали Покровск в Донецкой области. В результате обстрелов есть раненые, также загорелись автомобили и гараж.

Также враг атаковал ударными беспилотниками Хмельницкую область. Известно, что в области работали силы противовоздушной обороны, информации о пострадавших не было