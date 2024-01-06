Уночі російські БПЛА атакували Хмельницьку область: перші подробиці

За даними моніторингових каналів, російські окупанти запустили БПЛА по Старокостянтинову. Жителі області чули звуки вибухів.

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У ніч на 6 січня Збройні сили Російської Федерації атакували Хмельницьку область України. Про це написав заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Facebook.

Сергій Тюрін повідомив, що окупанти запустили по Хмельницькій області дрони і закликав громадян регіону пройти в укриття. Пізніше чиновник додав, що жителі регіону могли чути звуки вибухів.

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"Працювали сили ППО. Даних про постраждалих немає. Деталі пізніше", — зазначив Тюрін.

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомляв про рух одного БПЛА в бік Хмельницької області. За його інформацією, ворожий безпілотник атакував Старокостянтинів.

Місцеві Telegram-канали писали про вибухи на півночі Хмельницької області.

У Хмельницькій області було чути вибухи

Нагадаємо, 21 грудня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому окупанти постійно намагаються атакувати аеродром у Старокостянтинові. За його словами, ворог намагається вразити літаки тактичної авіації СУ-24МР.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України 5 січня повідомили, що у Старокостянтинові, який регулярно зазнає атак з боку російських окупантів, встановили першу когенераційну установку, яку придбали в партнерстві з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).