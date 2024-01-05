"Виявляються більш ефективними": РФ нарощує закупівлі іноземних балістичних ракет, — ISW

За словами американських аналітиків, російські окупанти домоглися "відносного успіху", обстрілюючи Україну балістичними ракетами в поєднанні з крилатими ракетами і БПЛА.

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Російська Федерація, імовірно, активізує зусилля із закупівлі балістичних ракет з-за кордону. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 4 січня.

Як зазначають аналітики, ЗС РФ регулярно використовують балістичні ракети малої дальності для нанесення ударів по українських містах, оскільки вони ефективніше обходять протиповітряну оборону.

У ISW також вважають, що ефективність російських балістичних ракет частково залежить від конфігурації парасольки ППО України в цільовій зоні та ударного комплексу, частиною якого є ракети.

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Аналітики вказали на те, що російські сили домоглися "відносного успіху", атакуючи територію України балістичними ракетами в поєднанні з крилатими ракетами і БПЛА, що може спонукати РФ наростити закупівлі іноземних ракет.

При цьому в ISW вважають, що російська оборонно-промислова база не здатна виробляти балістичні ракети в масштабах, необхідних для регулярних масованих ударів по Україні, тому РФ потребує закупівель іноземних ракет.

"Росія, можливо, активізує зусилля із закупівлі балістичних ракет з-за кордону, оскільки за певних обставин ці ракети виявляються більш ефективними для ураження цілей в Україні", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що РФ використовувала для ударів по Україні кілька балістичних ракет, які їй передала Північна Корея.

За даними ЗМІ, офіційні особи США вважають, що в обмін на балістичні ракети Росія може передати КНДР різну військову техніку, включно з винищувачами, ракетами класу "земля-повітря", бронетехнікою, обладнанням для виробництва балістичних ракет та іншими передовими технологіями.