РФ вже запустила балістичні ракети від КНДР по Україні: Білий дім показав карту (фото)

Представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що ударів північнокорейськими ракетами по території України було завдано 30 грудня та 2 січня.

Related video

РФ вже використала декілька балістичних ракет для ударів по Україні, які їй передала Північна Корея. Про це заявив під час брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі, із посиланням на інформацію американської розвідки, сказав, що Росія запустила балістичну ракету виробництва КНДР 30 грудня в напрямку Запорізької області.

Важливо

РФ планує оснащувати крилаті ракети X-32 касетним боєприпасом: ЦНС отримав докази

"30 грудня 2023 року російські війська запустили принаймні одну із цих північнокорейських балістичних ракет по Україні. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області", — повідомив він.

Ще декілька північнокорейських ракет, за словами представника Білого дому, Росія запустила 2 січня під час нічної повітряної атаки.

"Того часу як тривають жорстокі атаки Росії по Україні, Сполучені Штати мають нову інформацію про підтримку РФ з боку третіх країн", — сказав Кірбі, інформуючи про зброю від КНДР.

За словами Кірбі, дальність балістичних ракет, які придбала Росія у Північної Кореї, становить 900 кілометрів.

Карта, звідки Росія здійснювала запуски ракет від КНДР Фото: Білий дім

Кірбі також показав карту, звідки та по яких регіонах України Росія здійснювала запуски балістики. За його словами, в США очікують, що російські сили на цьому не зупиняться та застосовуватимуть решту північнокорейських ракет.

Ба більше, за словами представника Білого дому, Росія веде переговори щодо придбання балістичних ракет ще й в Ірану.

В РФ впізнали уламки північнокорейської ракети

Російські Телеграм-канали, зокрема, "Военный осведомитель" вже перевірили та підтвердили запуск по Україні саме балістичних ракет КНДР.

Там порівняли уламки хвостової частини північнокорейської балістичної ракети KN-23 (Hwasong-11Ga), яку запустили окупанти 2 січня по Харкову (фото уламків було опубліковано українськими каналами) із балістичною ракетою 9М723 з ОТРК "Іскандер-М".

"За формою газодинамічних кермів на хвостовій частині ракети (коротка прямокутна зі зрізаними кутами) відповідають саме KN-23 виробництва КНДР, що є копією "Іскандера", а не його російської оригінальної версії 9М723 (довша витягнута із округленими кутами). Тож можна констатувати факт першого бойового застосування північнокорейських балістичних ракет у зоні СВО", — пише джерело.

Тим часом капітан 1 рангу Натанія Гуменюк заявила, що під час масованої атаки на Україну 2 січня окупанти також використали три ракети "Калібр", але всі вони були знищені силами ППО.

За її словами, російські війська змушені економити ракети "Калібр" через проблеми з логістикою в Криму.

Нагадаємо, РФ витратила на обстріли міст України $620 млн тільки за 2 січня. За розрахунками журналістів, масована атака 29 грудня 2023 року коштувала Росії щонайменше $700—750 млн.