Зросла кількість жертв після атаки по Харкову 2 січня: в ОВА розповіли, у якому стані поранені

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у важкому стані перебуває 56-річний чоловік, якого прооперували медики. Також мінно-вибухову травму та забійну рану отримав 9-річний хлопчик.

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2 січня російські окупанти атакували за допомогою ракет кілька регіонів України. У Харкові зросла кількість загиблих, у лікарні померла постраждала жінка. Про це в четвер, 4 січня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

За його інформацією, у медзакладі померла одна з поранених унаслідок обстрілу Харкова — 84-річна жінка.

У якому стані потерпілі

Синєгубов уточнив, що в медзакладах Харківщини залишаються 16 постраждалих унаслідок атаки російських окупантів.

На стаціонарному лікуванні, як зазначає голова Харківської ОВА, перебувають 11 жінок і 5 чоловіків, серед них дитина — хлопчик 9 років.

За даними лікарів, стан дитини середньої тяжкості, стабільний. Хлопчик отримав мінно-вибухову травму та забійну рану м’яких тканин.

Синєгубов розповів, що у важкому стані перебуває 56-річний чоловік, якого прооперували медики. Він отримав множинні уламкові ураження.

"Інші пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості у відділеннях хірургії, серцево-судинному, офтальмологічному відділеннях", — додає начальник ОВА.

Масований обстріл України 2 січня: що відомо

Уранці 2 січня росіяни здійснили масований обстріл України. ЗС РФ застосували ракети й ударні дрони. Повітряні сили попередили про активізацію майже двох десятків російських літаків Т-95МС. Пізніше стало відомо про пуски ракет "Кинджал".

Вибухи пролунали в Києві й області. Також як проінформував начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, окупанти влучили по центру Харкова ракетами "Іскандер-М" і "кинджалом".

Нагадаємо, 2 січня актор Євген Сафонов повідомив, що внаслідок ракетної атаки російських окупантів у вівторок зранку, 2 січня, постраждала 89-річна акторка Харківського академічного драматичного театру Вікторія Тимошенко.

Також 2 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сили ППО встановили рекорд зі знищених "кинджалів" — 10 із 10. Він вдячний західним партнерам за військову допомогу, однак для подальшого захисту потрібно більше систем і боєприпасів. Росія не збирається зупинятися.