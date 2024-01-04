Возросло количество жертв после атаки по Харькову 2 января: в ОГА рассказали, в каком состоянии раненые

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что в тяжелом состоянии находится 56-летний мужчина, которого прооперировали медики. Также минно-взрывную травму и убойную рану получил 9-летний мальчик.

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2 января российские оккупанты атаковали с помощью ракет несколько регионов Украины. В Харькове возросло количество погибших, в больнице умерла пострадавшая женщина. Об этом в четверг, 4 января, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его информации, в медучреждении умерла одна из раненых в результате обстрела Харькова — 84-летняя женщина.

В каком состоянии пострадавшие

Синегубов уточнил, что в медучреждениях Харьковщины остаются 16 пострадавших в результате атаки российских оккупантов.

На стационарном лечении, как отмечает председатель Харьковской ОГА, находится 11 женщин и 5 мужчин, среди них ребенок — мальчик 9 лет.

По данным врачей, состояние ребенка средней тяжести, стабильное. Мальчик получил минно-взрывную травму и ушибленную рану мягких тканей.

Кроме того, Синегубов рассказал, что в тяжелом состоянии находится 56-летний мужчина, которого прооперировали медики. Он получил множественные осколочные поражения.

"Другие пациенты находятся в состоянии средней тяжести в отделениях хирургии, сердечно-сосудистом, офтальмологическом отделениях", — добавляет начальник ОВА.

Массированный обстрел Украины 2 января: что известно

Утром 2 января россияне осуществили массированный обстрел Украины. ВС РФ применили ракеты и ударные дроны. Воздушные силы предупредили об активизации почти двух десятков российских самолетов Т-95МС. Позже стало известно о пусках ракет "Кинжал".

Взрывы прогремели в Киеве и области. Также как проинформировал начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, оккупанты попали по центру Харькова ракетами "Искандер-М" и "Кинжалом".

Напомним, 2 января актер Евгений Сафонов сообщил, что в результате ракетной атаки российских оккупантов во вторник утром, 2 января, пострадала 89-летняя актриса Харьковского академического драматического театра Виктория Тимошенко.

Также 2 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что силы ПВО установили рекорд по уничтоженным "Кинжалам" — 10 из 10. Он благодарен западным партнерам за военную помощь, однако для дальнейшей защиты нужно больше систем и боеприпасов. Россия не собирается останавливаться.