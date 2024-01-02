10 із 10: Залужний заявив, що сили ППО встановили рекорд зі знищених "Кинджалів"

За словами головнокомандувача ЗСУ, він вдячний західним партнерам за військову допомогу, однак для подальшого захисту потрібно більше систем і боєприпасів. Росія не збирається зупинятися.

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Уранці 2 січня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по українських містах. Силам ППО вдалося знищити більшу частину з них і встановити новий рекорд. Про це написав головнокомандувач ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі X (колиш.Twitter).

За його словами, противник випустив по мирних містах 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", і всі з них були знищені завдяки системам протиповітряної оборони Patriot, які були передані західними партнерами.

"Це рекорд. Якби ракети вразили свої цілі, наслідки були б катастрофічними", — заявив Валерій Залужний.

Валерій Залужний розповів про новий рекорд, який вдалося встановити під час обстрілу Фото: Скриншот

Окремо головнокомандувач ЗСУ звернувся до західних партнерів. Він подякував їм за надану військову допомогу, однак додав, що війна триває, тож Україні потрібно більше подібних систем і боєприпасів до них, щоб захищати населення від російських терористичних атак.

"Немає жодних підстав вважати, що ворог зупиниться на цьому", — йдеться в повідомленні.

Атака по Україні 2 січня: скільки знищено цілей

За ранок російські окупанти випустили 99 ракет різного типу по різних містах України. Силам ППО вдалося перехопити більшу частину цілей, випущених по цивільних об'єктах.

"У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому — 29 грудня 2023 року", — зазначили в Повітряних силах.

Загалом вдалося знищити 72 ракети, серед яких 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які були згадані вище.

Нагадаємо, 2 січня голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що Україна відбила наймасштабнішу у світі атаку із застосуванням гіперзвукової зброї. За його словами, жодна країна світу ніколи не воювала з такою зброєю і не відбивала такі удари.