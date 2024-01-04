РФ уже запустила баллистические ракеты от КНДР по Украине: Белый дом показал карту (фото)

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что удары северокорейскими ракетами по территории Украины были нанесены 30 декабря и 2 января.

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РФ уже использовала несколько баллистических ракет для ударов по Украине, которые ей передала Северная Корея. Об этом заявил во время брифинга координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби, со ссылкой на информацию американской разведки, сказал, что Россия запустила баллистическую ракету производства КНДР 30 декабря в направлении Запорожской области.

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"30 декабря 2023 года российские войска запустили по крайней мере одну из этих северокорейских баллистических ракет по Украине. Похоже, эта ракета упала в открытом поле в Запорожской области", — сообщил он.

Еще несколько северокорейских ракет, по словам представителя Белого дома, Россия запустила 2 января во время ночной воздушной атаки.

"В то время как продолжаются жестокие атаки России по Украине, Соединенные Штаты имеют новую информацию о поддержке РФ со стороны третьих стран", — сказал Кирби, информируя об оружии от КНДР.

По словам Кирби, дальность баллистических ракет, которые приобрела Россия у Северной Кореи, составляет 900 километров.

Карта, откуда Россия осуществляла запуски ракет от КНДР Фото: Білий дім

Кирби также показал карту, откуда и по каким регионам Украины Россия осуществляла запуски баллистики. По его словам, в США ожидают, что российские силы на этом не остановятся и будут применять остальные северокорейские ракеты.

Более того, по словам представителя Белого дома, Россия ведет переговоры о приобретении баллистических ракет еще и у Ирана.

В РФ опознали обломки северокорейской ракеты в РФ

Российские Телеграмм-каналы, в частности, "Военный осведомитель" уже проверили и подтвердили запуск по Украине именно баллистических ракет КНДР.

Там сравнили обломки хвостовой части северокорейской баллистической ракеты KN-23 (Hwasong-11Ga), которую запустили оккупанты 2 января по Харькову (фото обломков было опубликовано украинскими каналами) с баллистической ракетой 9М723 из ОТРК "Искандер-М".

"По форме газодинамических рулей на хвостовой части ракеты (короткая прямоугольная со срезанными углами) соответствуют именно KN-23 производства КНДР, что является копией "Искандера", а не его российской оригинальной версии 9М723 (более длинная вытянутая со скругленными углами). Поэтому можно констатировать факт первого боевого применения северокорейских баллистических ракет в зоне СВО", — пишет источник.

Между тем капитан 1 ранга Натания Гуменюк заявила, что во время массированной атаки на Украину 2 января оккупанты также использовали три ракеты "Калибр", но все они были уничтожены силами ПВО.

По ее словам, российские войска вынуждены экономить ракеты "Калибр" из-за проблем с логистикой в Крыму.

Напомним, РФ потратила на обстрелы городов Украины $620 млн только за 2 января. По расчетам журналистов, массированная атака 29 декабря 2023 года стоила России минимум $700-750 млн.