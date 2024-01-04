"Им очень тревожно": Россия вынуждена экономить ракеты "Калибр", — Гуменюк (видео)

Капитан 1 ранга Натания Гуменюк заявила, что во время массированной атаки на Украину 2 января оккупанты также использовали три ракеты "Калибр", но все они были уничтожены силами ПВО.

Related video

Российские войска вынуждены экономить ракеты "Калибр" из-за проблем с логистикой в Крыму. Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, во время массированной атаки на Украину 2 января оккупанты также использовали три ракеты "Калибр", но все они были уничтожены украинской противовоздушной обороной. ВС РФ пытаются проверить средства рассредоточения внимания систем ПВО Украины. Также это может быть признаком того, что оккупанты хотят отвлечь Сил обороны еще и на морские ракетоносители.

"И то, что они, очевидно, экономят "Калибры" может быть свидетельством того, что с восстановлением этих запасов у них могут возникнуть проблемы. Поскольку логистика с обеспечением, загрузкой и обслуживанием "Калибров" осталась в Севастополе. А там им очень тревожно, когда находятся ракетоносители", — заявила спикер.

По ее словам, россияне предпочитают хранить "Калибры" ближе к порту Новороссийск в Краснодарском крае.

Наталия Гуменюк о ракетах "Калибр" (смотреть с 2 минуты)

Напомним, что ночью и утром 2 января Россия провела новые воздушные атаки на Украину. В результате сильнее всего пострадали Киев и Харьков.

Также сообщалось, что РФ потратила на обстрелы городов Украины $620 млн только за 2 января. По расчетам журналистов, массированная атака 29 декабря 2023 года стоила России минимум $700-750 млн.