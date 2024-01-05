Винищувачі та бронетехніка: на що РФ могла обміняти балістичні ракети КНДР

Відомо, що Пхеньян міг надати Москві кілька десятків балістичних ракет. При цьому невідомо, чи планується нарощувати поставки цього виду зброї в майбутньому.

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Офіційні особи США вважають, що Росія, отримавши від КНДР балістичні ракети, може передати їй різну військову техніку, зокрема винищувачі, ракети класу "земля-повітря", бронетехніку, обладнання для виробництва балістичних ракет та інші передові технології. Про це 4 січня пише The Washington Post, посилаючись на двох американських чиновників, які мають інсайди від розвідки США і побажали залишитися невідомими.

Використання північнокорейських балістичних ракет, зазначає один із чиновників, вказує на дедалі тіснішу співпрацю між Росією та КНДР і зростаючу підтримку диктатором Кім Чен Ином воєнних зусиль Москви.

Водночас це свідчить про недоліки в російському військовому арсеналі та прагнення президента РФ Путіна компенсувати їх за рахунок таких самих країн-ізгоїв, як сама Росія.

"Росія стає дедалі ізольованішою на світовій арені і змушена шукати військову техніку в держав-однодумців", — наголосив американський посадовець, який частково пояснив обмеженість можливостей Росії санкціями, запровадженими Вашингтоном.

Крім того, за словами інсайдера, наявна інформація вказує на те, що Пхеньян таки надав РФ пускові установки балістичних ракет і кілька десятків самих ракет. Також стало відомо, як зазначив другий чиновник, що північнокорейські снаряди, передані раніше, і були балістичними ракетами малої дальності, які російські окупанти випустили наприкінці грудня — на початку січня.

ВПК Росії не задовольняє свої потреби

А це означає, як заявили офіційні особи США, що військові зусилля Росії підкріплюються імпортом зброї, зокрема з Північної Кореї, обсяги поставок якої незрозумілі на перспективу. Так само як незрозумілі обсяги вже поставлених ракет і снарядів.

"Мобілізоване оборонно-промислове виробництво Росії зараз виробляє значно більше ракет на місяць, ніж було до війни, однак це все ще недостатньо порівняно з її потребами і не може замінити запаси ракет, витрачені нею за останні два роки", — сказав Майкл Кофман, військовий аналітик Фонду Карнегі за міжнародний мир.

У листопаді минулого року Південна Корея звинуватила КНДР у постачанні в Росію кількох типів ракет, включно з протитанковими, переносними зенітними і балістичними, а також гвинтівками, ракетними установками, мінометами і снарядами.

Раніше газета Wall Street Journal повідомляла, що Росія почала отримувати поставки північнокорейських балістичних ракет кілька тижнів тому.

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ОТРК KN-23: РФ обстрілює Україну північнокорейським аналогом "Іскандер", — аналітики

Фокус писав, що РФ уже використала кілька балістичних ракет для ударів по Україні, які їй передала Північна Корея. Про це заявив під час брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Російські телеграм-канали, зокрема "Военный осведомитель", уже перевірили і підтвердили запуск по Україні саме балістичних ракет КНДР.