Обстрел Кривого Рога: ВС РФ попали в торговый центр, детали (фото, видео)

В результате атаки на ТЦ взрывной волной выбило окна в больнице и жилом доме. 58-летний мужчина получил осколочные ранения и находится в удовлетворительном состоянии.

Related video

Утром 8 января Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли мирные города Украины, в том числе атака произошла на Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram.

В 7:16 он заявил о массированной ракетной атаке на город.

"Массированная ракетная атака на Кривой Рог. Не игнорируем воздушную тревогу", — сказал Александр Вилкул.

Однако около 7:11 в Кривом Роге местные жители слышали звуки взрывов.

Уже около 7:17 и 7:38 прозвучали еще взрывы в городе, перед этим командование Воздушных сил предупредило о пуске ракеты типа "Кинжал" в направлении Кривого Рога.

В местном Telegram-канале "Свои Кривой рог" в 7:55 появилась информация о повреждении торгового центра в городе.

Также в соцсетей сообщают о выбитых окнах в подъездах из-за взрыва в городе. Также взрывной волной выбило окна в больнице, которая расположена рядом с ТЦ.

По информации главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, кроме торгового центра, повреждения получили более 20 частных домов.

"Взбешенный враг снова бил по мирным. Направил на людей ракеты. Попал по Кривому Рогу. Повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов", — сказал Сергей Лысак.

Он отметил, что осколочные ранения получил 58-летний мужчина. Он в удовлетворительном состоянии.

Также спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Лозоватской громаде Криворожского района, где также зафиксирован "прилет". Погибла 63-летняя женщина, разрушен частный дом.

По словам Лысака, в Новомосковске из-за атаки возник пожар, его локализовали. Также взрывной волной перевернуло маршрутку, которая проезжала мимо. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка и авто.

"В городе, предварительно, 24 пострадавших. Из них пятеро — дети. Мальчики 4 и 8 лет. И девушки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести", — добавил Лысак.

Массированная ракетная атака на Украину

Утром 8 января российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. По информации Воздушных сил Украины, враг осуществил запуск ракет типа "Кинжал". Взрывы прогремели в Кривом Роге, Харькове, Хмельницкой области.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинская система противовоздушной обороны научилась справляться с аэробаллистическими ракетами "Кинжал". С начала полномасштабного вторжения до 7 января 2024 года враг выпустил 63 ракеты такого типа, тогда как уничтожить удалось 25 из них.