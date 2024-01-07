Благодаря поставкам Patriot: Игнат рассказал, сколько "Кинжалов" уничтожили силы ПВО (видео)

По словам спикера Воздушных сил, всего противник запустил по мирным городам 63 аэробаллистические ракеты Х-47М2. Возможность их перехватывать появилась благодаря западным системам противовоздушной обороны.

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Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины при помощи ракетного вооружения, среди которых также аэробаллистические Х-47М2 "Кинжал". Силы ПВО научились с ними справляться. Боле подробно об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, всего с первых дней полномасштабного вторжения противник выпустил по украинской территории 63 ракеты "Кинжал", но далеко не все удавалось перехватывать украинской противовоздушной обороне. Все изменилось благодаря помощи от западных партнеров.

"Было 63 запущенных "Кинжала" с начала полномасштабного вторжения. Это информация официальная. 25 — уничтожено, начиная с 4 мая (2023 года, — ред.). Именно тогда мы получили Patriot и возможность уничтожать аэробаллистические ракеты", — заявил Юрий Игнат.

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К слову, 2 января российские оккупанты вновь атаковали мирные города Украины при помощи различных ракет. В то утро противник выпустил по Украине 10 "Кинжалов" и все из них удалось перехватить. Это было рекордное количество, о чем заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Это рекорд. Если бы ракеты поразили свои цели, последствия были бы катастрофическими", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 января СМИ сообщили о том, что Patriot доказал неэффективность ракет Х-47 "Кинжал", что является разочарованием для Кремля. По данным западного издания, президент России Владимир Путин называл аэробаллистические ракеты "непобедимым оружием", однако после проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что это далеко не так.

В этот же день в Киеве обезвредили боевую часть аэробаллистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Над этим работали пиротехники Мобильного спасательного центра, а произошел инцидент в Шевченковском районе.