Щонайменше чотири ракетні удари: ЗС РФ атакували Харківщину, є загиблі (фото, відео)

Окупаційні війська завдали ударі по обласному центру о 7:00 ранку. Також приліт у житловий будинок зафіксовано у місті Зміїв — з-під завалів рятувальники вже деблокували тіло 62-річної жінки.

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Вранці 8 січня Збройні сили Російської Федерації масовано атакували мирні міста України, зокрема відбулося щонайменше чотири ракетні удари по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

"Близько 07:00 окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 ракетних удари, тип — встановлюється", — сказав Олег Синєгубов.

Він зазначив, що в результаті атаки було пошкоджено підприємство та навчальний заклад. Також травмувалася 53-річна жінка, вона в легкому стані, її госпіталізували.

Також близько 07:00 противник обстріляв місто Зміїв Чугуївського району, в результаті чого був пошкоджений приватний будинок. З-під завалів дістали 90-річного та 60-річного чоловіків.

Пізніше Олег Синєгубов повідомив, що 62-річна, яку деблокували з-під завалів, загинула.

"На жаль, 62-річна жінка, яку деблокували з-під завалів будинку у Змієві, — загинула. За уточненими даними, з-під завалів деблокували 63-річного чоловіка та 62-річну жінку. Ще одному 88-річному чоловіку надали першу медичну допомогу", — розповів він.

За словами заступника керівника Офісу президента Олексія Кулеби, внаслідок ворожої атаки в Харкові пошкодження зазнали цивільні об'єкти. На місці працюють комунальні служби, продовжується ліквідація наслідків удару. З його слів, постраждало двоє людей.

Крім цього, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що окупанти били по промислових об'єктах міста, в результаті виникла пожежа.

Масований ракетний обстріл України: що відомо

Вранці 8 січня російські військові атакували Україну. Вибухи пролунали в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. За повідомленням Повітряних сил, противник запустив аеробалістичні ракети типу "Кинджал".

Нагадаємо, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що ворог влучив у торгівельний центр у Кривому Розі. Також пошкодження зазнали понад два десятки приватних будинків.