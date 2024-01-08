Обстрел Хмельницкой области: областной центр частично обесточен, есть погибшие (фото)

Вследствие российского обстрела в Хмельницком отключили электроснабжение в западных районах города. Кроме того, планируют отключение в Староконстантинове возле аэродрома.

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Утром 8 января ВС РФ ударили ракетами по Хмельницкой области. Жители слышали 6 взрывов, часть из которых были звуками работы сил ПВО. Враг целился в объекты инфраструктуры — на месте ударов возник пожар, есть погибшие. О деталях российской атаки рассказала пресс-служба Хмельницкой ОГА в Telegram-канале.

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Во время воздушной тревоги, которая в Хмельницкой области длилась два часа (с 6:20 до 8:25), в регионе прозвучало шесть взрывов. Согласно сообщению ОГА, в месте ударов начался пожар — туда выехали экстренные службы.

Силы ПВО ВСУ сбили две ракеты, уточнили в ОГА. Но врагу все же удалось повредить объекты инфраструктуры. Кроме того, погибли два человека.

"Это большая потеря, потому что восстановить и отстроить можно все, кроме человеческой жизни", — говорится в заметке военной администрации.

Обстрел Хмельницкого 8 января — детали от ОГА Фото: Скриншот

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил удар россиян по областному центру и повреждения объекта инфраструктуры. Также он отметил, что в результате взрывов выбиты стекла в жилых домах и на предприятиях. Кроме того, изменили направление движения общественного транспорта в районе улицы Тернопольской.

Отметим, в Telegram-канале "Хмельницкий Live" сообщили об аварийных отключениях, которые произошли в Хмельницком в результате российского обстрела 8 января. На портале "Хмельницкоблэнерго" перечислили 241 дом, которые оказались без света. Указано, что электроснабжение восстановится около 13:00. Также предупредили, что с 10:45 до 17:00 без света будет Староконстантинов — населенный пункт возле военного аэродрома.

Если перечисленные улицы обозначить на карте, то видно, что от удара РФ пострадали западные окраины Хмельницкого.

Ракетный удар РФ — детали обстрела 8 января

Отметим, во время российского обстрела 8 января под ударом врага оказались города на регионы на востоке, в центре и на западе Украины. На востоке россияне в очередной раз ударили по Харькову: около 7:00 состоялось по меньшей мере четыре удара, есть разрушенные жилые дома и погибшие. Кроме того, есть повреждения в Кривом Роге: здесь разрушился и загорелся торговый центр.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что для атаки по Украине ВС РФ подняли в воздух четыре МиГ-31К, способных атаковать ракетами "Кинжал". О количестве запущенных россиянами снарядов командование пока не сообщало.

Напоминаем, представитель оккупационных властей на Луганщине сообщил об аварийном схождении фугасной авиабомбы в 17 км от линии фронта. Между тем раньше, 5 января, губернатор Белгородской области заявил об очередной атаке на российские военные базы, расположенные неподалеку от областного центра.