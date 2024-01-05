"Ночь прошла снова тревожно": ВС РФ якобы сбили 10 ракет "Ольха" над Белгородом (фото)
В Минобороны РФ отчитались о результатах успешной работы ПВО. О "прилетах" не сообщается, но в городе якобы пострадали люди и десятки машин от "взрыва снаряда".
Ночью на 5 января российский Белгород снова оказался под ударом. Об этом в 23:21 4 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 10 воздушных целей на подлете к городу", — написал он.
Чиновник проинформировал, что есть двое пострадавших. Один мужчина получил осколочное ранение предплечья, другой — осколочное ранение голени.
"В городе есть повреждения в жилом секторе", — отметил Гладков.
По его словам, в результате "взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом" выбило окна в нескольких квартирах и повредило более 30 машин. В Белгородском районе была повреждена кровля и посечен один автомобиль.
Мэр Белгорода Валентин Демидов ночью на 5 января проинформировал, что двух раненых мужчин госпитализировали.
По его данным, кроме повреждений более 30 машин в результате удара выбило около 130 стекол в квартирах.
Уже утром Гладков рассказал, что одному из пострадавших провели операцию — удалили осколок из плеча. Другой получил более легкое ранение.
"Эта ночь в Белгороде прошла снова тревожно", — заявил губернатор.
В "ТАСС" передали, что Минобороны РФ сообщили об уничтожении средствами ПВО 10 ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью.
Сколько ракет якобы было запущено, не сообщается, как и о фактах "прилетов" по городу или области.
Напомним, экс-заместитель председателя СБУ и генерал-майор запаса Виктор Ягун в интервью Фокусу предположил, что Россия может обстреливать свою территорию из систем РСЗО и сама. Однако даже если бы о таком узнали жители Белгорода, ни на какие революционные действия они бы не решились.
В СМИ передавали, что в МИД Франции считают удары по Белгороду "законным актом защиты". В стране не осуждают обстрелы объектов в городе, даже если к ним причастна Украина.