В Белгороде все тревожнее: кинотеатры и ТРЦ не работают, а снимать обстрелы запрещают

Россиян уже призывают устанавливать приложение, которое предупреждает о ракетной опасности. Школьников думают задержать на каникулах, а взрослых призывают сидеть дома.

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В российском Белгороде растет напряжение. Местные власти готовятся к новым обстрелам. В частности, 2 января мэр города Валентин Демидов сообщил о закрытии ТЦ.

"Договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января. Не будут работать в эти два дня ТЦ "РИО", ТРЦ "Мега Гринн" и МТРК "Сити Молл Белгородский"", — написал он.

Городской голова Белгорода добавил, что власти считают такую меру необходимой, учитывая "последние события". Он подчеркнул, что россиянам лучше оставаться дома.

"Благодарен бизнесменам за понимание. Безопасность и сохранение жизней людей — сейчас главное. Уверен, что горожане также отнесутся с пониманием", — добавил Демидов.

Пост Валентина Демидова от 2 января Фото: Скриншот

Кроме того, в Белгороде не работают и кинотеатры. В частности, речь идет о заведениях "Русич", "Победа" и "Радуга".

"Билеты, проданные предварительно, можно будет использовать позже, когда позволят оперативные обстоятельства", — отметил Демидов.

Пост Валентина Демидова от 2 января Фото: Скриншот

Также мэр Белгорода призвал население не снимать и не публиковать последствия обстрелов. Он назвал это вопросом безопасности.

"Публикуя такой контент, вы должны быть готовы разделить ответственность за последующие прилеты и возможные трагические ситуации, если ПВО не сможет справиться. Это равносильно преступлению. Это предательство!", — подчеркнул чиновник.

Пост Валентина Демидова от 2 января Фото: Скриншот

Тревожно сейчас не только в Белгороде. В ряде населенных пунктов Белгородской области думают продлить школьные каникулы. Об этом 3 января проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.

Сидеть на каникулах до 19 января рискуют школьники самого Белгорода, Краснояружского района, Борисовского района, Шебекинского округа, Белгородского района, Валуйского округа, Волоконовского района и Грайворонского округа.

"Я думаю, что все вы согласитесь, что это мероприятие на сегодня необходимо", — отметил губернатор.

Детские сады там будут работать в режиме дежурных групп.

Гладков поделился, что получил много обращений с просьбой запустить оповещения об обстрелах через SMS. Он объяснил, что отправлять сообщения всем пользователям — невозможно.

"Если помните, несколько месяцев назад во время обстрела Шебекино SMS приходили через час после окончания обстрела. Конечно, это недопустимо", — напомнил Гладков,

Он призвал россиян скачать приложение МЧС России. Там граждан страны-агрессора будут оповещать об обстрелах и ракетной опасности.

"И я думаю, что вы согласитесь со мной, в нашей с вами ситуации это необходимо", — добавил вражеский чиновник.

Пост Вячеслава Гладкова от 3 января Фото: Скриншот

Напомним, 31 декабря и 1 января в Белгородской области жаловались на обстрелы и атаку БПЛА. Известно о гибели пограничника и нескольких военных.

2 января в российском Белгороде снова раздавались взрывы и объявили воздушную тревогу. Губернатор региона призвал россиян не подходить к окнам и спуститься в укрытие.

Утром 3 января уже традиционно день в Белгороде начался с очередной тревоги. Местные жители сняли на видео, как в городе раздавались взрывы. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о работе ПВО.