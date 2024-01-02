В российском Белгороде раздаются взрывы, в городе объявили воздушную тревогу (видео)

В Белгороде в четвертый раз за день объявлена воздушная тревога. Сообщают по меньшей мере о 9 громких взрывах.

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В российском Белгороде прогремели взрывы, в городе объявили воздушную тревогу из-за "ракетной опасности". Уже известно о повреждениях в частном секторе. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков, а также свидетельствует видео в Telegram-каналах.

По сообщению губернатора области Вячеслава Гладкова, "снова сработала наша система ПВО". Он заявил о сбитии 9 воздушных целей на подлете к городу.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет.

"В городе есть повреждения в частном секторе — в 3 домовладениях выбиты окна. Также повреждена газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля. Информация уточняется", — сообщил губернатор

В российском Белгороде прогремели взрывы Фото: ТГ Бєлгород

Губернатор призвал не подходить к окнам, а лучше спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовка).

"Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или другое безопасное место", — добавил губернатор.

Взрывы в Белгороде

Между тем есть информация, что днем 2 января в поселке Таврово, что в Белгородском районе, разгонный блок ЗРК "Панцирь-С1" повредил крышу частного дома.

Чуть ранее в Минобороны России заявили об уничтожении над Белгородской областью ракет "Ольха", которыми якобы Украина пыталась атаковать объекты на территории РФ.

Взрывы вблизи Белгорода накануне нового года: что известно

31 декабря росСМИ сообщили об обстрелах нескольких населенных пунктов в Белгородской области. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела в селе Красное погиб мужчина пожилого возраста.

Вроде бы на момент атаки он находился в магазине, мужчина получил осколочные ранения несовместимые с жизнью. Также была ранена работница магазина, она была госпитализирована.

Отмечалось, что в одном из приграничных населенных пунктов были выбиты окна в помещениях, поврежден автомобиль и газопровод.

1 января Фокус сообщал об обстреле населенных пунктов Красное и Богун. По его словам, повреждены линии электропередач и частные дома в результате падения снаряда.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков несколько раз 2 января сообщил о воздушной тревоге.