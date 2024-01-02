У російському Бєлгороді лунають вибухи, у місті оголосили повітряну тривогу (відео)
У Бєлгороді вчетверте за день оголошено повітряну тривогу. Повідомляють щонайменше про 9 гучних вибухів.
У російському Бєлгороді пролунали вибухи, у місті оголосили повітряну тривогу через "ракетну небезпеку". Вже відомо про пошкодження у приватному секторі. Про це заявив губернатор В'ячеслав Гладков, а також свідчить відео в Telegram-каналах.
За повідомленням губернатора області В'ячеслава Гладкова, "знову спрацювала наша система ППО". Він заявив про збиття 9 повітряних цілей на підльоті до міста.
Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих немає.
"У місті є пошкодження у приватному секторі — у 3 домоволодіннях вибиті вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Бєлгородському районі у трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю. Інформація уточнюється", — повідомив губернатор.
Губернатор закликав не підходити до вікон, а краще сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора).
"Якщо ви перебуваєте на вулиці — спустіться в укриття чи інше безпечне місце", — додав губернатор.
Тим часом є інформація, що вдень 2 січня у селищі Таврово, що в Бєлгородському районі, розгінний блок ЗРК "Панцир-С1" пошкодив дах приватного будинку.
Трохи раніше в Міноборони Росії заявили про знищення над Бєлгородською областю ракет "Вільха", якими начебто Україна намагалась атакувати об'єкти на території РФ.
Вибухи поблизу Бєлгорода напередодні нового року: що відомо
31 грудня росЗМІ повідомили про обстріли декількох населених пунктів у Бєлгородській області. За словами губернатора області В'ячеслава Гладкова, внаслідок обстрілу у селі Красне загинув чоловік літнього віку.
Начебто на момент атаки він перебував в магазині, чоловік отримав осколкові поранення несумісні із життям. Також було поранено працівницю магазину, її було госпіталізовано.
Зазначалося, що в одному із прикордонних населених пунктів були вибиті вікна у помешканнях, пошкоджено автомобіль та газопровід.
1 січня Фокус повідомляв про обстріл населених пунктів Красне та Богун. За його словами, пошкоджено лінії електропередач та приватні будинки внаслідок падіння снаряда.
Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков декілька разів 2 січня повідомив про повітряну тривогу.