У Бєлгороді все тривожніше: кінотеатри й ТРЦ не працюють, а знімати обстріли забороняють

Росіян вже закликають встановлювати додаток, який попереджає про ракетну небезпеку. Школярів думають затримати на канікулах, а дорослих закликають сидіти вдома.

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У російському Бєлгороді зростає напруга. Місцева влада готується до нових обстрілів. Зокрема, 2 січня мер міста Валентин Демидов повідомив про закриття ТЦ.

"Домовилися з керівництвом великих торгових центрів про те, що вони призупинять роботу 3 та 4 січня. Не працюватимуть у ці два дні ТЦ "РИО", ТРЦ "Мега Гринн" та МТРК "Сити Молл Белгородский"", — написав він.

Міський голова Бєлгороду додав, що влада вважає такий захід необхідним з огляду на "останні події". Він підкреслив, що росіянам краще залишатися вдома.

"Вдячний бізнесменам за розуміння. Безпека та збереження життів людей — зараз головне. Впевнений, що містяни також поставляться з розумінням", — додав Демидов.

Пост Валентина Демидова від 2 січня Фото: Скриншот

Окрім того, у Бєлгороді не працюють і кінотеатри. Зокрема, йдеться про заклади "Русич", "Победа" та "Радуга".

"Квитки, продані попередньо, можна буде використовувати пізніше, коли дозволять оперативні обставини", — зазначив Демидов.

Пост Валентина Демидова від 2 січня Фото: Скриншот

Також мер Бєлгорода закликав населення не знімати та не публікувати наслідки обстрілів. Він назвав це питанням безпеки.

"Публікуючи такий контент, ви повинні бути готові розділити відповідальність за наступні прильоти та можливі трагічні ситуації, якщо ППО не зможе впоратися. Це рівносильно злочину. Це зрада!", — наголосив чиновник.

Пост Валентина Демидова від 2 січня Фото: Скриншот

Тривожно нині не лише у Бєлгороді. У низці населених пунктів Бєлгородської області думають подовжити шкільні канікули. Про це 3 січня проінформував губернатор В'ячеслав Гладков.

Сидіти на канікулах до 19 січня ризикують школярі самого Бєлгорода, Красноярузького району, Борисовського району, Шебекінського округу, Бєлгородського району, Валуйського округу, Волоконівського району та Грайворонського округу.

"Я думаю, що всі ви погодитеся, що цей захід на сьогодні необхідний", — зазначив губернатор.

Дитячі садки там працюватимуть у режимі чергових груп.

Гладков поділився, що отримав багато звернень з проханням запустити сповіщення про обстріли через SMS. Він пояснив, що надсилати повідомлення усім користувачам — неможливо.

"Якщо пам'ятаєте, кілька місяців тому під час обстрілу Шебекіно SMS приходили через годину після закінчення обстрілу. Звісно, це неприпустимо", — нагадав Гладков,

Він закликав росіян завантажити додаток МНС Росії. Там громадян країни-агресорки сповіщатимуть про обстріли та ракетну небезпеку.

"І я думаю, що ви погодитеся зі мною, у нашій із вами ситуації це необхідно", — додав ворожий чиновник.

Пост В'ячеслава Гладкова від 3 січня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 31 грудня та 1 січня у Бєлгородській області скаржились на обстріли та атаку БПЛА. Відомо про загибель прикордонника та декількох військових.

2 січня у російському Бєлгороді знову лунали вибухи та оголосили повітряну тривогу. Губернатор регіону закликав росіян не підходити до вікон та спуститися в укриття.

Зранку 3 січня вже традиційно день у Бєлгороді почався з чергової тривоги. Місцеві мешканці зняли на відео, як у місті лунали вибухи. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про роботу ППО.