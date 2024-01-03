Повітряна тривога в Бєлгороді: у місті прогриміли вибухи, перші подробиці (відео)

За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, у приватних будинках регіону вибито вікна, посічено покрівлю, також пошкоджено лінію електропередачі.

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Вранці 3 січня на території в російському місті Бєлгород було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив офіційний Telegram-канал мерії Бєлгорода.

"Увага! Місто Бєлгород. Ракетна небезпека. За можливості залишайтеся вдома. Не підходьте до вікон", — ідеться в публікації.

Повітряна тривога в Бєлгороді

Місцеві пабліки повідомили про вибухи в Бєлгороді, а також опублікували відповідні відео.

Вибухи в Білогороді

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні спрацювала протиповітряна оборона. За його словами, сили ППО збили кілька повітряних цілей на підльоті до обласного центру.

Пізніше Гладков додав, що село Солоті Валуйського міського округу потрапило під обстріл. Чиновник стверджує, що внаслідок атаки в приватних будинках вибито вікна, посічено покрівлю, також пошкоджено лінію електропередачі. Про жертви не повідомляють.

У РФ заявили про роботу ППО

Губернатор підтвердив, що в Бєлгороді оголошено повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою.

Нагадаємо, 2 січня в Бєлгороді пролунало щонайменше 20 вибухів, у місті лунала сирена. Мер Бєлгорода повідомив про пошкодження чотирьох приватних будинків і двох автомобілів. В одному з будинків зруйновано дах.

За даними росЗМІ, внаслідок обстрілу Бєлгородської області 31 грудня і 1 січня є жертви серед прикордонників і військових РФ. Журналісти пишуть, що 1 прикордонник загинув, ще один був поранений. Також серед поранених четверо російських військових.