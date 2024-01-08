Поврежденные ТРЦ, школы и больницы: что известно о ракетном ударе по Кривому Рогу

В результате попадания повреждено более 100 частных и многоквартирных домов. Взрывной волной повреждены здания детского дома-интерната, трех школ и двух больниц. Известно о трех пострадавших жителях.

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Утром, 8 января, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по городу Кривой Рог и Криворожскому району. В результате атаки есть повреждения домов как в городе, так и в населенных пунктах вблизи районного центра. Есть погибшие и раненые мирные жители. Фокус собрал все, что известно об обстреле Кривого Рога 8 января.

Ровно в 7 часов утра в Кривом Роге прогремел взрыв. Через несколько минут взрывы повторились. Вражескую атаку подтвердил глава Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко.

"Сегодня, в 7 утра враг совершил атаку на Кривой Рог. Именно в городе было попадание возле торгового центра, в результате чего 58-летний мужчина получил ранения. Медики оказали ему всю необходимую помощь. Также около двух десятков домов получили частичные повреждения. В Лозоватской общине попадание было в частный дом, в результате чего погибла 62-летняя женщина", — рассказал Ситниченко.

Он добавил, что на месте происшествия работают коммунальные службы. В результате атаки поврежден большой торговый центр "Солнечная галерея".

Позже Евгений Ситниченко сообщил, что в Кривом Роге увеличилось количество пострадавших. По состоянию на 14 часов дня еще два человека обратились к медикам. Одна женщина госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают, как средней тяжести. Таким образом всего в городе Кривой Рог пострадали три человека.

В результате попадания повреждено более 100 домов частных и многоквартирных. Взрывной волной повреждено здание Криворожского детского дома-интерната, трех школ. Повреждены линии и контактная сеть городского скоростного трамвая.

В частности, в двух городских больницах выбиты около 300 окон. Пациентов переселили в другие палаты. В ликвидации последствий ракетной атаки в городе задействованы дополнительные бригады "Горводоканала" и "Сансервиса".

"Задача бригад, учитывая погодные условия, за сутки закрыть все ОСБ. Остекление в минусовую температуру проводить нельзя — стекло лопнет", — говорится в сообщении пресс-службы горисполкома.

В трех районах города создали оперативные штабы по приему заявлений на выплату помощи из городского бюджета, также осуществляется выдача помощи из городского матрезерва — пленка, ОСБ и прочее.

"В Кривом Роге созданы штабы для помощи пострадавшим в результате ракетной атаки. Там можно получить необходимые стройматериалы — ОСБ, пленку. Ведется прием заявлений на выплату материальной помощи", — отметил глава ВА.

Адреса районных оперативных штабов:

Центрально-Городской район

Здание Центрально-Городского райисполкома, ул. Свято-Николаевская, 27 — прием заявлений от горожан на поврежденное имущество.

Криворожская гимназия №2, ул. Шмидта, 76 "А" — выдача помощи из матрезерва, пленка, ОСБ и прочее.

Саксаганский район

Криворожская гимназия № 91 — ул. генерала Радиевского, 48

Долгинцевский район

Восточный 2 — ул. Лесного, 7

Людям, чьи дома получили повреждения, также предлагают расселение в случае, если дом пострадал и проживание в нем на данный момент невозможно.

Напомним, что 8 января в Нацполиции сообщили, что в результате российского ракетно-дронового обстрела погибли четверо гражданских граждан Украины. Ракеты ВС РФ повредили жилые дома, автомобили, торговый центр, объекты гражданской инфраструктуры.

В Воздушных силах ВСУ 8 января рассказали о результатах отражения российской атаки. Силам ПВО удалось сбить 8 "шахедов", 19 крылатых ракет Х-101. Не удалось сбить восемь ракет Х-22, 6 баллистических ракет "Искандер", 2 управляемые авиаракеты Х-31П, 7 С-300/С-400.