Пошкоджені ТРЦ, школи і лікарні: що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу

Внаслідок влучання пошкоджено понад 100 приватних і багатоквартирних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі дитячого будинку-інтернату, трьох шкіл і двох лікарень. Відомо про трьох постраждалих жителів.

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Уранці, 8 січня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по місту Кривий Ріг та Криворізькому району. Внаслідок атаки є пошкодження будинків як в місті, так і в населених пунктах поблизу районного центру. Є загиблі та поранені мирні жителі. Фокус зібрав все, що відомо про обстріл Кривого Рогу 8 січня.

Рівно о 7 годині ранку в Кривому Розі пролунав вибух. За кілька хвилин вибухи повторилися. Ворожу атаку підтвердив голова Криворізької військової адміністрації Євген Ситниченко.

"Сьогодні, о 7 ранку ворог здійснив атаку на Кривий Ріг. Саме у місті було влучання біля торговельного центру, внаслідок чого 58-річний чоловік отримав поранення. Медики надали йому всю необхідну допомогу. Також біля двох десятків будинків зазнали часткових пошкоджень. В Лозуватській громаді влучання було в приватний будинок, в результаті чого загинула 62-річна жінка", — розповів Ситниченко.

Він додав, що на місці події працюють комунальні служби. Внаслідок атаки пошкоджено великий торговельний центр "Сонячна галерея".

Пізніше Євген Ситниченко повідомив, що у Кривому Розі збільшилася кількість постраждалих. Станом на 14 годину дня ще двоє осіб звернулися до медиків. Одна жінка госпіталізована. Її стан лікарі оцінюють, як середньої тяжкості. Таким чином всього у місті Кривий Ріг постраждали троє осіб.

Внаслідок влучання пошкоджено понад 100 будинків приватних і багатоквартирних. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю Криворізького дитячого будинку-інтернату, трьох шкіл. Пошкоджено лінії та контактну мережу міського швидкісного трамваю.

Зокрема, у двох міських лікарнях вибиті близько 300 вікон. Пацієнтів переселили до інших палат. У ліквідації наслідків ракетної атаки у місті задіяні додаткові бригади "Міськводоканалу" та "Сансервісу".

"Завдання бригад, враховуючи погодні умови, за добу закрити все ОСБ. Скління в мінусову температуру проводити не можна — скло лусне", — йдеться у повідомленні пресслужби міськвиконкому.

У трьох районах міста створили оперативні штаби з прийому заяв на виплату допомоги з міського бюджету, також здійснюється видача допомоги з міського матрезерву — плівка, ОСБ та інше.

"У Кривому Розі створено штаби для допомоги постраждалим внаслідок ракетної атаки. Там можна отримати необхідні будматеріали — ОСБ, плівку. Ведеться прийом заяв на виплату матеріально допомоги", — зазначив голова ВА.

Адреси районних оперативних штабів:

Центрально-Міський район

Будівля Центрально-Міського райвиконкому, вул. Свято-Миколаївска, 27 – прийом заяв від городян на пошкоджено майно.

Криворізька гімназія №2, вул. Шмідта, 76 "А" – видача допомоги з матрезерву, плівка, ОСБ та інше.

Саксаганський район

Криворізька гімназія № 91 — вул. генерала Радієвського, 48

Довгинцівський район

Східний 2 — вул. Лісового, 7

Людям, чиї домівки зазнали пошкоджень, також пропонують розселення у разі, якщо оселя постраждала і проживання у ній на данний момент неможливе.

Нагадаємо, що 8 січня у Нацполіції повідомили, що внаслідок російського ракетно-дронового обстрілу загинули четверо цивільних громадян України. Ракети ЗС РФ пошкодили житлові будинки, автомобілі, торговельний центр, об'єкти цивільної інфраструктури.

У Повітряних силах ЗСУ 8 січня розповіли про результати відбиття російської атаки. Силам ППО вдалось збити 8 "шахедів", 19 крилатих ракет Х-101. Не вдалось збити вісім ракет Х-22, 6 балістичних ракет "Іскандер", 2 керовані авіаракети Х-31П, 7 С-300/С-400.