ВС РФ массированно атаковали Кривой Рог и Новомосковск: есть погибшие (фото)

В Кривом Роге в результате российской атаки были повреждены торговый центр, частные дома, перебиты линии и контактная сеть скоростного трамвая, рассказал председатель совета обороны города Александр Вилкул.

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Утром 8 января Вооруженные силы Российской Федерации нанесли по меньшей мере девять ракетных ударов по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram.

"По меньшей мере 9 ракетных ударов. Предварительно — один человек погиб (женщина 62 года), 3 человека ранены, не тяжелые", — сказал Александр Вилкул.

Он отметил, что в результате вражеской атаки был поврежден торговый центр. Также перебиты линии и контактная сеть скоростного трамвая, на восстановление чего необходимо около недели. Зато скоростной трамвай будет работать в челночном режиме с Кольцевой до Мудреной во второй половине дня.

По словам Вилкула, в двух больницах выбито около 300 окон, больных переселили в другие палаты. Также повреждены около 20 частных домов и более 200 многоквартирных, три школы, Терцентр, окна и балконы.

По сообщению председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в результате атаки на Кривой Рог осколочные повреждения получил 68-летний мужчина, он в удовлетворительном состоянии.

"Взбешенный враг снова бил по мирным. Направил на людей ракеты. Попал по Кривому Рогу. Повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов. 58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он в удовлетворительном состоянии", — сказал Лысак.

Также "прилет" состоялся в Лозоватской громаде Криворожского района, в частности разрушен частный дом, погибла 62-летняя женщина.

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что в Кривом Роге был уничтожен частный дом, под завалами может находиться три человека.

Обстрел Новомосковска

Лысак отметил, что в результате обстрела Новомосковска возник пожар, его локализовали.

"Взрывной волной перевернуло маршрутку, которая проезжала мимо. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто", — пояснил он.

По его словам, предварительно в городе 24 пострадавших, из которых пять человек — мальчики 4 и 8 лет, девочки 11, 16 и 17 лет. Они в состоянии средней тяжести, находятся в больнице.

Городской голова Новомосковска Сергей Резник рассказал, что в результате вражеской атаки в городе изуродованы жилые дома.

"Это утро для нас не является хорошим. В результате ракетной атаки по городу изуродованы жилые дома. К счастью, погибших нет", — подчеркнул он.

Резник отметил, что известно об около 20 пострадавших, среди которых есть и дети. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Новомосковске взрывной волной перевернуло маршрутку, восемь пассажиров самостоятельно выбрались из транспортного средства.

"В Новомосковске взрывной волной перевернуло маршрутное такси, 8 пассажиров самостоятельно выбрались из салона. Всего к медикам обратились 20 человек", — сказал он.

Напомним, утром 8 января в некоторых регионах Украины пропал свет из-за атаки ВС РФ и погодных условий. В частности, в Кривом Роге, по сообщению председателя Совета обороны Александра Вилкула, было отключено от электричества 15 тысяч абонентов.

8 января полковник Денис Смажный из командования Воздушных сил заявил, что враг постоянно совершенствует имеющийся парк ракетного вооружения. Он считает, что Украине придется бороться с новейшим вооружением.