Обстріл України 8 січня: кількість постраждалих зросла, — Зеленський (відео)

За даними президента, внаслідок обстрілу Харкова, Запоріжжя, Кривого Рогу та Хмельницької області було поранено понад 40 громадян.

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Унаслідок ранкової атаки Збройних сил Російської Федерації по Україні четверо людей загинули і ще 45 осіб дістали поранення. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 грудня.

Володимир Зеленський повідомив, що наразі в Донецькій, Херсонській та Хмельницькій областях тривають аварійно-рятувальні роботи після російських ударів. Він висловив подяку всім рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, які беруть участь у ліквідації наслідків обстрілів.

Глава держави також згадав, що вранці 8 січня ЗС РФ вдарили по Харкову, Запоріжжю, Кривому Рогу та Хмельницькій області. За інформацією президента, внаслідок обстрілу четверо людей загинули. Ще 45 осіб постраждали.

"Мої співчуття рідним і близьким. Держава-терорист неодмінно відчує нашу відповідь", — сказав Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського

Обстріл України вранці 8 січня: що відомо

Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, близько 06:20 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу у зв'язку з вильотом щонайменше 11 російських літаків Ту-95МС. У Повітряних силах повідомили про пуски крилатих ракет.

Голова Запорізької ОДА Юрій Малашко повідомив, що ворог завдав по обласному центру комбінованого удару крилатими та балістичними ракетами з різних напрямків, у місті пролунало щонайменше п'ять вибухів. Через атаку в місті тимчасово призупинилася робота тролейбусного транспорту.

"Відомо про влучання ракет у житлові райони — на відкриті території та поруч із будинками. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби", — зазначив Малашко.

ЗС РФ вдарили по Запоріжжю

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по промислових об'єктах міста, внаслідок чого спалахнула пожежа. У місті Зміїв Чугуївського району Харківської області ворог влучив у приватний будинок.

Наслідки ударів по Харківській області

Вибухи також прогриміли в Кривому Розі та Криворізькому районі. Голова Криворізької військової адміністрації Євген Ситниченко повідомив, що в обласному центрі було влучання біля торгового центру. У Лозуватській громаді було влучання в приватний будинок.

Окупанти завдали удару по ТЦ у Кривому Розі

За даними Ситниченка, внаслідок влучання пошкоджено понад 100 будинків приватних і багатоквартирних. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю Криворізького дитячого будинку-інтернату, трьох шкіл. Пошкоджено лінії та контактну мережу міського швидкісного трамвая.

ЗС РФ обстріляли Кривий Ріг

Крім того, 8 січня ЗС РФ вдарили ракетами по Хмельницькій області. Мешканці чули 6 вибухів, частина з яких були звуками роботи сил ППО. Пресслужба Хмельницької ОДА повідомила, що ворог цілився в об'єкти інфраструктури.

У Хмельницькому вибуховою хвилею вибило вікна Фото: Суспільне Хмельницький

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив удар росіян по обласному центру та пошкодження об'єкта інфраструктури. У "Хмельницькобленерго" повідомили, що 241 будинок залишився без електропостачання.