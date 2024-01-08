ЗС РФ завдали ударів по Харкову й області: є жертва, що відомо про обстріл (фото, відео)

Під ударом опинився Київський район Харкова, в місті постраждала одна жінка. В області ворог влучив у приватний будинок, з-під завалів дістали поранених та тіло жертви ворожого обстрілу.

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Ранок 8 січня у Харківській області почався з ворожої атаки. О 7:07 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух.

"Можливі ще прильоти, тож закликаю усіх бути обережними", — написав він.

Удар по Харкову: є постраждала

Вже о 8:00 мер Харкова проінформував, що ЗС РФ вдарили по промислових об’єктах міста.

"Є пожежа та на цей момент одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики", — розповів Терехов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов заявив, що загалом по місту було чотири удари.

За даними ОВА, у Харкові пошкоджень зазнали підприємство та навчальний заклад. Постраждала 53-річна жінка, попри легкий стан її госпіталізували.

Наслідки удару ЗС РФ по Харкову Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки удару ЗС РФ по Харкову Фото: Харківська обласна прокуратура

Удар по Змієву: є загибла та поранені

У місті Зміїв Чугуївського району ворог влучив у приватний будинок. Двом постраждалим надавали допомогу медики, інших шукали під завалами.

Наслідки удару ЗС РФ по Харківській області Фото: Олег Синєгубов / Telegram Наслідки удару ЗС РФ по Харківській області Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Пізніше з-під завалів дістали двох чоловіків — 90 та 60 років. О 10:40 з-під завалів дістали тіло 63-річної жінки. Синєгубов повідомив, що вона загинула внаслідок атаки.

Також рятувальникам вдалося деблокувати двох поранених — 63-річного чоловіка та 62-річну жінку.

"Ще одному 88-річному чоловіку надали першу медичну допомогу", — розповів керівник обладміністрації.

Наслідки удару ЗС РФ по Харківській області Фото: Скрін відео Наслідки удару ЗС РФ по Харківській області Фото: Скрін відео

ЗС РФ порушили закони війни

Прокуратура порушила справи про порушення законів та звичаїв війни внаслідок обстрілу Харкова й області.

За даними правоохоронців, ЗС РФ атакували ракетами Зміїв приблизно о 7:00. Було зафіксовано два влучання — обидва удари прийшлися на приватний житловий сектор.

Наслідки удару ЗС РФ по Харківській області Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки удару ЗС РФ по Харківській області Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові під ударом опинився Київський район міста. Як повідомили в прокуратурі, російська ракета влучила на територію навчального закладу. Правоохоронці задокументували пошкодження будівель.

Атака 8 січня: що вже відомо

Окрім Харкова зранку вибухи лунали у Кривому Розі, Хмельницькому та Запоріжжі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний інформував, що загалом Росія запустила 59 повітряних цілей. Силам ППО вдалося знищити 8 дронів типу Shahed та 18 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55.

Наслідки удару ЗС РФ по Харківській області Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки удару ЗС РФ по Харківській області Фото: Харківська обласна прокуратура

За даними Національної поліції, внаслідок раннього обстрілу ЗС РФ в Україні загинули четверо осіб. Ще 38 людей отримали поранення різного ступеня.