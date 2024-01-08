ВС РФ нанесли удары по Харькову и области: есть жертва, что известно об обстреле (фото, видео)

Под ударом оказался Киевский район Харькова, в городе пострадала одна женщина. В области враг попал в частный дом, из-под завалов достали раненых и тело жертвы вражеского обстрела.

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Утро 8 января в Харьковской области началось с вражеской атаки. В 7:07 городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве.

"Возможны еще прилеты, поэтому призываю всех быть осторожными", — написал он.

Удар по Харькову: есть пострадавшая

Уже в 8:00 мэр Харькова проинформировал, что ВС РФ ударили по промышленным объектам города.

"Есть пожар и на данный момент одна пострадавшая женщина. Пожар уже тушат наши спасатели, с раненой работают медики", — рассказал Терехов.

Председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что всего по городу было четыре удара.

По данным ОВА, в Харькове повреждения получили предприятие и учебное заведение. Пострадала 53-летняя женщина, несмотря на легкое состояние ее госпитализировали.

Последствия удара ВС РФ по Харькову Фото: Харьковская областная прокуратура Последствия удара ВС РФ по Харькову Фото: Харьковская областная прокуратура

Удар по Змиеву: есть погибшая и раненые

В городе Змиев Чугуевского района враг попал в частный дом. Двум пострадавшим оказывали помощь медики, других искали под завалами.

Последствия удара ВС РФ по Харьковской области Фото: Олег Синегубов / Telegram Последствия удара ВС РФ по Харьковской области Фото: Олег Синегубов / Telegram

Позже из-под завалов достали двух мужчин — 90 и 60 лет. В 10:40 из-под завалов достали тело 63-летней женщины. Синегубов сообщил, что она погибла в результате атаки.

Также спасателям удалось деблокировать двух раненых — 63-летнего мужчину и 62-летнюю женщину.

"Еще одному 88-летнему мужчине оказали первую медицинскую помощь", — рассказал руководитель обладминистрации.

Последствия удара ВС РФ по Харьковской области Фото: Скрин видео Последствия удара ВС РФ по Харьковской области Фото: Скрин видео

ВС РФ нарушили законы войны

Прокуратура возбудила дела о нарушении законов и обычаев войны в результате обстрела Харькова и области.

По данным правоохранителей, ВС РФ атаковали ракетами Змиев примерно в 7:00. Было зафиксировано два попадания — оба удара пришлись на частный жилой сектор.

Последствия удара ВС РФ по Харьковской области Фото: Харьковская областная прокуратура Последствия удара ВС РФ по Харьковской области Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове под ударом оказался Киевский район города. Как сообщили в прокуратуре, российская ракета попала на территорию учебного заведения. Правоохранители задокументировали повреждения зданий.

Атака 8 января: что уже известно

Кроме Харькова утром взрывы раздавались в Кривом Роге, Хмельницком и Запорожье.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный информировал, что в целом Россия запустила 59 воздушных целей. Силам ПВО удалось уничтожить 8 дронов типа Shahed и 18 крылатых ракет Х-101 / Х-555 / Х-55.

Последствия удара ВС РФ по Харьковской области Фото: Харьковская областная прокуратура Последствия удара ВС РФ по Харьковской области Фото: Харьковская областная прокуратура

По данным Национальной полиции, в результате раннего обстрела ВС РФ в Украине погибли четыре человека. Еще 38 человек получили ранения различной степени тяжести.