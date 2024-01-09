Россия могла получить ограниченное количество реактивных Shahed-238, — Defense Express (фото)

Цветная окраска БпЛА позволит реактивному барражирующему боеприпасу быть менее заметным в небе.

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Россия могла получить ограниченное количество иранских реактивных БпЛА Shahed-238 с реактивным двигателем, которые развивают скорость от 400 до 600 км в час. Об этом сообщил аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

Он напомнил, что первая информация о реактивном БпЛА Shahed появилась в ноябре 2023 года. Поэтому можно предположить, что определенную ограниченную партию таких БпЛА Россия могла получить.

дрон-камикадзе Ирана

"Я думаю, что через несколько дней мы будем иметь более подробную информацию об этом БпЛА. Поскольку, сегодня все эксперты оперируют только обломками реактивного дрона Shahed-238", — сообщил Згурец.

Иранский "Шахед"-238: технические характеристики

Реактивный беспилотник Shahed-238 имеет меньшие габариты, чем его предшественник. Эксперты называют новую модель дрона-камикадзе миниатюрной крылатой ракетой.

С реактивным двигателем этот беспилотник может действительно может развивать скорость от 400 до 600 км в час.

Боевая часть дрона-камикадзе не менялась в пределах 40 кг. Поэтому прежде всего риск заключается в том, что такую цель, которая является более быстрой, придется сбивать с помощью ПЗРК и других систем, а не пулеметных групп.

В то же время, по словам представителя Воздушных сил Юрия Игната от 9 января, на сегодня нет подтверждения информации об уничтожении Shahed-238 в Украине.

Иранский Шахед-238 Фото: Милитарный

"Не могу подтвердить. Мы его не находим. Кто нашел — пусть подтверждает, показывает и рассказывает. Мы эту тему уже обсуждали, что Иран показал "Шахед-238", черного цвета. После этой демонстрации у нас БпЛА начали перекрашивать в черный цвет и оккупанты", — заявил Игнат.

Он добавил, что этот "Шахед" очень реактивный, он окрашен в черный матовый цвет, что затрудняет работу визуального обнаружения.

Ранее, в ноябре 2023-го в Тегеране презентовали новую модификацию ударного БпЛА Shahed-136, получившую название Shahed-238. Ее презентовали в трех версиях с различными системами наведения.

Напомним, что 8 января стало известно, что на территории Украины якобы был сбит первый беспилотник Shahed-238 с реактивным двигателем. Вражеский дрон долетел до середины страны. Он двигался со скоростью более 500 километров в час.