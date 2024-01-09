Россия могла получить ограниченное количество реактивных Shahed-238, — Defense Express (фото)
Цветная окраска БпЛА позволит реактивному барражирующему боеприпасу быть менее заметным в небе.
Россия могла получить ограниченное количество иранских реактивных БпЛА Shahed-238 с реактивным двигателем, которые развивают скорость от 400 до 600 км в час. Об этом сообщил аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".
Он напомнил, что первая информация о реактивном БпЛА Shahed появилась в ноябре 2023 года. Поэтому можно предположить, что определенную ограниченную партию таких БпЛА Россия могла получить.
"Я думаю, что через несколько дней мы будем иметь более подробную информацию об этом БпЛА. Поскольку, сегодня все эксперты оперируют только обломками реактивного дрона Shahed-238", — сообщил Згурец.
Иранский "Шахед"-238: технические характеристики
Реактивный беспилотник Shahed-238 имеет меньшие габариты, чем его предшественник. Эксперты называют новую модель дрона-камикадзе миниатюрной крылатой ракетой.
С реактивным двигателем этот беспилотник может действительно может развивать скорость от 400 до 600 км в час.
Боевая часть дрона-камикадзе не менялась в пределах 40 кг. Поэтому прежде всего риск заключается в том, что такую цель, которая является более быстрой, придется сбивать с помощью ПЗРК и других систем, а не пулеметных групп.
В то же время, по словам представителя Воздушных сил Юрия Игната от 9 января, на сегодня нет подтверждения информации об уничтожении Shahed-238 в Украине.
"Не могу подтвердить. Мы его не находим. Кто нашел — пусть подтверждает, показывает и рассказывает. Мы эту тему уже обсуждали, что Иран показал "Шахед-238", черного цвета. После этой демонстрации у нас БпЛА начали перекрашивать в черный цвет и оккупанты", — заявил Игнат.
Он добавил, что этот "Шахед" очень реактивный, он окрашен в черный матовый цвет, что затрудняет работу визуального обнаружения.
Ранее, в ноябре 2023-го в Тегеране презентовали новую модификацию ударного БпЛА Shahed-136, получившую название Shahed-238. Ее презентовали в трех версиях с различными системами наведения.
Напомним, что 8 января стало известно, что на территории Украины якобы был сбит первый беспилотник Shahed-238 с реактивным двигателем. Вражеский дрон долетел до середины страны. Он двигался со скоростью более 500 километров в час.