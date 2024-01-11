Танки РФ стали редкостью, в момент уничтожаются дронами ВСУ, — командир подразделения "Asgard" (видео)

FPV-дроны значительно изменили войну, но подразделениям не хватает ИТ-специалистов и инженеров по обслуживанию БПЛА. Также важно наладить сотрудничество с РЭБ-подразделениями, чтобы не падали дроны ВСУ, отмечает командир ударной группы "Asgard", подразделения "Глаза" Герман "Фармацевт".

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Небольшое подразделение с FPV-дронов, группа "Asgard", за последние пять месяцев сожгла с помощью БПЛА более 400 различных целей оккупантов, включая 107 танков россиян. Уничтожаются беспилотниками вся полезная техника и оружие: пушки, "Грады", "Буханки", "Уралы", а когда плохая погода, то атаки дронами идут на передний край фронта по ближайшим окопам и блиндажам врага. Об этом в интервью Фокусу рассказал Герман с позывным "Фармацевт", командир ударной группы "Asgard", подразделения "Глаза".

По его словам, не надо верить в слова российской пропаганды, что ВСУ уничтожают дронами гражданскую технику вблизи фронта, ведь если у подразделения возникает хотя бы какое-то сомнение относительно принадлежности автотранспорта, то по нему бить не будут.

"Надо понять, что замаскированная "Буханка" с буквами "Z" или пикап с "орлом" загруженный военными ящиками совсем не гражданский транспорт, — отмечает "Фармацевт" — Однако в случае сомнения мы принципиально не бьем по машинам, ведь мы не военные преступники".

Командир группы говорит, что подразделению не хватает инженеров и ИТ-ишников, ведь пилот дрона — это только 20% всего успеха, а самым важным является обслуживание и программирование БПЛА. 60% успеха подразделения обеспечивают штурманы, еще 20% обеспечиваются именно инженерами и специалистами по ИТ.

"Еще одним важным фактором успешности действий подразделений БПЛА является взаимодействие с системами РЭБ украинских войск, — акцентирует Герман, — Часто нам мешают не РЭБ оккупантов, а именно наши системы радиоэлектронной борьбы".

Относительно использования так называемых "роев дронов", то по впечатлению "Фармацевта" это дело будущего, потому что организовать вылет большой группы дронов очень трудно. Можно запустить одним подразделением с десяток дронов одновременно, но при условии, что это подразделение находится один на конкретном участке и ему не мешают дроны других подразделений.

"Были случаи, когда одновременно запускались около 300 дронов, а долетал только десяток из них, — говорит командир группы, — Дроны мешали друг другу, им мешали собственные системы РЭБ и таким образом было потеряно $150 тысяч, а эти деньги надо где-то взять. Это вопрос оптимизации расходов и налаживания совместной работы, над которыми надо работать".

Военный отмечает, что из-за применения FPV-дронов танки все меньше появляются на поле боя, ведь их значительно проще стало уничтожать. История о массовом применении танков, как во вторую мировую войну действительно уже стало историей, отмечает Герман "Фармацевт".

Относительно мотивации на фронте, то по словам командира, у ребят она никуда не делась, потому что все понимают, что будет в случае оккупации Украины. Но сильно раздражают все эти коррупционные подозрения, которые льются по телевидению. Герман считает, что всем, кто деморализован надо просто задуматься над тем, что будет, если Украину захватят россияне.

"Будет простая история: Европа сразу закроет границы, а всех, кто остался, оккупанты отправят воевать против Польши или других стран НАТО, — говорит "Фармацевт" — Отказаться не получится, ведь позади будут стоять заградотряды и такие примеры уже сейчас есть на фронте".

Ранее Фокус рассказывал, что в российских FPV-дронах появились новые технологии, которые помогут облетать различные препятствия и поражать цели без пилота. Украинские военные инженеры разошлись в анализе эффективности устройств.