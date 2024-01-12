Сделали легкий "накат": под Авдеевкой оккупанты подготовились к масштабному штурму, — боец ВСУ

Российские оккупанты пошли на штурм позиций Сил обороны под прикрытием двух танков, рассказывает боец "Осман".

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В районе Авдеевки Донецкой области оккупанты готовятся к масштабному штурму. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" написал боец 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" со ссылкой на слова неназванного бойца.

По его информации, российские оккупанты пошли на штурм позиций Сил обороны под прикрытием двух танков.

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"Вчера оккупанты выходили на штурм, привлекли пару Т-90 и штурмовые группы. Как результат: Т-90 уничтожили, второй — убежал, штурмовиков перебили", — рассказал Бунятов со ссылкой на слова неназванного бойца.

По словам бойцов, такие штурмы оккупантов могут свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению.

"Перед каждым крепким штурмом они делают такой "легкий" накат, думаю скоро снова масштабный штурм будут делать", — рассказывает боец ВСУ.

Напомним, что 11 января командующий Сухопутных войск Александр Сырский сообщил, что РФ на востоке перебрасывает дополнительные роты и разминирует пути.

Ранее сообщалось, что летчик ВСУ рассказал, как РФ сбивала его вертолет из ПЗРК. Он признался, что в тот момент "начал громко молиться", и его молитвы тогда слышал весь экипаж.