Зробили легкий "накат": під Авдіївкою окупанти підготувалися до масштабного штурму, — боєць ЗСУ

Російські окупанти пішли на штурм позицій Сил оборони під прикриттям двох танків, розповідає боєць "Осман".

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В районі Авдіївки на Донеччині окупанти готуються до масштабного штурму. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" написав боєць 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" з посиланням на слова неназваного бійця.

За його інформацією, російські окупанти пішли на штурм позицій Сил оборони під прикриттям двох танків.

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"Вчора окупанти виходили на штурм, залучили пару Т-90 та штурмові групи. Як результат: Т-90 знищили, другий — втік, штурмовиків перебили", — розповів Бунятов з посиланням на слова неназваного бійця.

За словами бійців, такі штурми окупантів можуть свідчити про підготовку до масштабного наступу.

"Перед кожним міцним штурмом вони роблять такий "легкий" накат, гадаю скоро знову масштабний штурм робитимуть", — розповідає боєць ЗСУ.

Нагадаємо, що 11 січня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що РФ на сході перекидає додаткові роти та розміновує шляхи.

Раніше повідомлялося, що льотчик ЗСУ розповів, як РФ збивала його вертоліт із ПЗРК. Він зізнався, що в той момент "почав голосно молитися", і його молитви тоді чув увесь екіпаж.