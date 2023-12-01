Готові надалі помирати за Путіна: відсутність демотивації в армії РФ від великих втрат (відео)

Великі втрати армії РФ, про які росіяни навіть на фронті можуть прочитати в інтернеті жодним чином на них не впливають, каже полковник ЗСУ Петро Черник.

Related video

Якість підготовки російських окупантів знизилась, а моральна мотивація залишилась старою: як помирали "за Путіна, за царя, за вєлічіє", так і помирають. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик, полковник Збройних Сил України Петро Черник.

В цілому, за словами полковника, там знизилась і мотивація, але не настільки, щоб в середині армії РФ відбувались які-небудь бунти, які можуть розхитати військо загарбників.

"Якби, умовно, ми оточили Бахмут та взяли в полон 5-7 тисяч окупантів, то це б для їхньої пропаганди та морального стану армії був би шалений удар, — стверджує Петро Черник. — Саме тоді можна булоб розраховувати на серйозний злам їхньої мотиваційної складової".

Великі втрати армії РФ, про які росіяни навіть на фронті можуть прочитати в інтернеті жодним чином на них не впливають. Тут не треба вибудовувати нам з вами ілюзій, каже військовий аналітик. Загарбники лаються на своє командування, але як помирали, так і готові помирати далі й шалені втрати їх не зупиняють.

"Я чув тільки поодинокі питання "За що ми воюємо в Україні?", — акцентує Петро Черник. — У своїй масі вони й надалі впевнені, що воюють з нацизмом, бандерівцями та всіма іншими міфічними фашистами та НАТО, вигаданими російською пропагандою".

Цифри про власні втрати, які вони можуть переглянути в інтернеті, вони сприймають як проукраїнську пропаганду і жодним чином їм не вірять чи не хочуть вірити. Тому не треба вірити, що в головах солдатів армії агресора щось проясниться і вони відмовляться воювати, зазначає Петро Черник.

Раніше Фокус повідомляв, що російські військові за хабарі уникають участі у штурмах: платять до 50 тис. доларів. За інформацією журналістів, у російській армії процвітає хабарництво. Окупанти готові платити кошти за ротацію або ж "поранення".

Також стало відомо, що Авдіївка знаходиться під "м'ясними штурмами", а на Херсонщині є успіхи ЗСУ. Хвилі "зеків"-смертників накривають Авдіївську промзону, але Сили оборони мають величезні успіхи на підступах до Перекопського перешийка, каже ветеран АТО Євген Дикий.