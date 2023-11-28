Російські військові за хабарі уникають участі у штурмах: платять до 50 тис. доларів, — ЗМІ

За інформацією журналістів, у російській армії процвітає хабарництво. Окупанти готові платити кошти за ротацію або ж "поранення".

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Російські військові знайшли спосіб для уникнення від участі у війні з України. Вони платять хабарі за фіктивні поранення, відпустки та ротації. Про це виданню "Новая газета Європа" розповіла мати російського військового, який воював проти України у підрозділі "Шторм Z".

Також видання зазначає, що інформацію про хабарництво у російській армії підтвердив офіцер із мотострілецьких військ Росії.

Повідомляється, що російський військовий потрапив на війну з колонії. У розпорядження журналістів потрапило голосове повідомлення окупанта, яке він надсилав своїй матері та у якому розповідав, що завдяки хабарництву його військове формування не бере участі у боях.

За словами військового, люди у підрозділі практично не бачать грошей, які вони отримують за участь у бойових діях. Зокрема, у загоні постійно збирають кошти на хабарі та подарунки військовому керівництву, адже люди все більше невдоволенні, що "Шторм [Z]" "сидить на місці".

Також він розповів, що окупанти самостійно купують пальне, генератори та обладнання. Окрім того, військовий РФ жалівся своїй матері, що генералам необхідно платити більші хабарі, а замість обіцяних 200 тис. рублів за участь у війні, декілька осіб із загону отримали лише по 100 тис. рублів.

Інформацію про хабарництво в армії журналістам підтвердив і один із російських офіцерів. Так, за його словами, за "контузію" окупанти платять від 10 тис. до 50 тис. доларів. Сума залежить від ділянки фронту на якій вони воюють та посади.

За надання відпустки в армії просять близько 5 тис. – 10 тис. доларів, однак офіцери не можуть її купити. Ротація або переведення на іншу ділянку коштує від 500 доларів до 3 тис. доларів.

Співрозмовник видання також сказав, що у разі купівлі "поранення" російські військові також можуть отримати виплати від держави у розмірі 3 млн рублів.

Тим часом правозахисник Сергій Кривенко зазначив журналістам, що раніше звернень стосовно хабарів в армії було багато. Втім на сьогодні таких звернень не багато, адже це часто єдиний інструмент для військових РФ, аби врятувати життя.

Нагадаємо, нещодавно у Росії оголосили в розшук керівника проєкту "Ідіть лісом", який допомагає росіянам ухилятися від армії. За словами чоловіка, він не знаходиться у Росії та продовжуватиме допомагати уникати мобілізації.

Також 22 листопада журналісти розповідали, як російська влада планує домовлятися із родичами російських військових, які виходять на мітинги. Зокрема, такі мітинги негативно впливатимуть на передвиборчу кампанія у РФ