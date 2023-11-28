Российские военные за взятки избегают участия в штурмах: платят до 50 тыс. долларов, — СМИ

По информации журналистов, в российской армии процветает взяточничество. Оккупанты готовы платить деньги за ротацию или же "ранения".

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Российские военные нашли способ избегать участия в войне с Украиной. Они платят взятки за фиктивные ранения, отпуска и ротации. Об этом изданию "Новая газета Европа" рассказала мать российского военного, который воевал против Украины в подразделении "Шторм Z".

Также издание отмечает, что информацию о взяточничестве в российской армии подтвердил офицер из мотострелковых войск России.

Сообщается, что российский военный попал на войну из колонии. В распоряжение журналистов попало голосовое сообщение оккупанта, которое он посылал своей матери и в котором рассказывал, что благодаря взяточничеству его военное формирование не участвует в боях.

По словам военного, люди в подразделении практически не видят денег, которые они получают за участие в боевых действиях. В частности, в отряде постоянно собирают средства на взятки и подарки военному руководству, ведь люди все больше недовольны, что "Шторм [Z]" "сидит на месте".

Также он рассказал, что оккупанты самостоятельно покупают топливо, генераторы и оборудование. Кроме того, военный РФ жаловался своей матери, что генералам необходимо платить большие взятки, а вместо обещанных 200 тыс. рублей за участие в войне, несколько человек из отряда получили лишь по 100 тыс. рублей.

Информацию о взяточничестве в армии журналистам подтвердил и один из российских офицеров. Так, по его словам, за "контузию" оккупанты платят от 10 тыс. до 50 тыс. долларов. Сумма зависит от участка фронта на котором они воюют и должности.

За предоставление отпуска в армии просят около 5 тыс. — 10 тыс. долларов, однако офицеры не могут его купить. Ротация или перевод на другой участок стоит от 500 долларов до 3 тыс. долларов.

Собеседник издания также сказал, что в случае покупки "ранения" российские военные также могут получить выплаты от государства в размере 3 млн рублей.

Между тем правозащитник Сергей Кривенко отметил журналистам, что ранее обращений относительно взяток в армии было много. Впрочем, на сегодня таких обращений не много, ведь это часто единственный инструмент для военных РФ, чтобы спасти жизнь.

Напомним, недавно в России объявили в розыск руководителя проекта "Идите лесом", который помогает россиянам уклоняться от армии. По словам мужчины, он не находится в России и будет продолжать помогать избегать мобилизации.

Также 22 ноября журналисты рассказывали, как российские власти планируют договариваться с родственниками российских военных, которые выходят на митинги. В частности, такие митинги будут негативно влиять на предвыборную кампания в РФ