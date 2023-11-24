У РФ оголосили в розшук засновника проєкту, який допомагає росіянам втекти від мобілізації
Григорій Свердлін відреагував на інформацію про свій розшук і сказав, що й надалі продовжуватиме допомагатиме військовозобов'язаним росіянам.
Російське Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук керівника проєкту "Ідіть лісом" Григорія Свердліна. Зокрема, він допомагає жителям Росії уникати мобілізації. Про це пише російське неурядове видання "Медіазона".
Зазначається, що інформація про розшук чоловіка з’явилася в офіційній базі МВС Росії. Його розшукують за кримінальною статтею, однак не вказується, якою саме.
Також повідомляється, що минулого тижня російське Міністерство юстиції оголосило Свердліна "іноземним агентом". Відомству не сподобалося, що він живе за кордоном, виступає проти війни та негативно висловлюється й "поширює брехню" про владу Росії.
До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік керував фондом допомоги для бездомних "Ночлежка".
Власне, проєкт "Ідіть лісом" запустився осінню минулого року після оголошення мобілізації в РФ. За допомогою Telegram-бота можна дізнатися, де сховатися від повісток, як безпечно виїхати з Росії. Зокрема, волонтери проєкту також можуть дати російським ухилянтам гроші на квиток.
Зазначимо, що на своїй Facebook-сторінці Григорій Свердлін написав, що з'ясовуватиме, за якою саме статтею його оголосили в розшук, і додав, що "в улюблене місто Санкт-Петербург і так було зрозуміло, що їхати не варто". Також він зазначив, що в межах свого проєкту допоміг уже 19 541 росіянину та продовжуватиме свою роботу.
"Комусь допомогли консультацією, комусь дезертувати й покинути Росію, комусь надали психологічну допомогу, комусь допомогли переїхати й сховатися", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Бурятії чоловік для уникнення служби купив довідку про смерть. Він уже був мобілізований минулого року та поїхав додому у відпустку, втім, повертатися на війну він не захотів.
21 листопада ЗМІ повідомляли, що в Москві 23-річний чоловік застрелився через отриману повістку до військкомату.