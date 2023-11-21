Не хотів іти на війну: житель Москви вчинив суїцид через виклик до військкомату, — соцмережі (фото)

Мешканець столиці РФ вирушив до стрілецького клубу, де вистрілив у себе. Причиною його рішення стала нещодавно отримана повістка від військкомату.

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23-річний мешканець Москви покінчив життя самогубством у стрілецькому клубі на Марксистській вулиці неподалік від центру столиці РФ. Про це повідомляє видання "База".

За даними джерела, приводом для самогубства стала повістка до військкомату.

За твердженням видання, перед смертю застрелений написав своїм друзям про отримання повістки і своє небажання йти в армію. У військкомат він, як стверджується, мав прибути з речами вранці 21 листопада.

Канал 360 стверджує, що друзі загиблого попереджали стрілецький клуб "Выстрел", де сталося самогубство, що той планує накласти на себе руки. Співробітники подумали, що їх розігрують.

Мешканець Москви вчинив суїцид через виклик до військкомату

Нагадаємо, що серед російських окупантів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну зросла кількість самогубств. Частина інцидентів може бути пов'язана з тим, що вони бояться ЗСУ і потрапити до них у полон.

Раніше представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Путін привів війну не тільки в Україну, а й на територію Росії.

Також повідомлялося, що бійці ГУР відкрили полювання на генералів РФ. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ ліквідували 15 російських генералів. У РФ підтвердили загибель 6, більшість із яких загинули біля лінії фронту.