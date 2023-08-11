Бояться, що вполюють ЗСУ: серед російських окупантів зросла кількість суїцидів, — ГУР

Тих росіян, які не хочуть бруднити руки у крові і виконувати злочинні накази, Україна готова прийняти у межах проєкту "Хочу жити" та гарантує поводження з полоненими відповідно до міжнародного права та Женевських конвенцій.

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Серед російських окупантів після повномасштабного вторгнення РФ до України зросла кількість самогубств. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Кількість суїцидів серед окупантів і російських офіцерів після повномасштабного вторгнення зросла, і зросла значно", — сказав він.

Юсов додав, що частина суїцидів серед окупантів може бути пов'язана з тим, що вони бояться ЗСУ і потрапити до них в полон.

Представник ГУР нагадав, що тих росіян, які не хочуть бруднити руки у крові і виконувати злочинні накази, Україна готова прийняти, при чому від рядового до генерала, у межах проєкту "Хочу жить".

"Ми гарантуємо поводження відповідно до Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права попри те, що мова йде про вбивць і агресорів. Мається на увазі гарантування того, що мова буде йти саме про захоплення у полон", — сказав Юсов.

Нагадаємо, що представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Путін привів війну не лише в Україну, але й на територію Росії.

Раніше повідомлялося, що бійці ГУР відкрили полювання на генералів РФ. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ ліквідували 15 російських генералів. У РФ підтвердили загибель 6, більшість із яких загинули біля лінії фронту.