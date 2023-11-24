У Бурятії чоловік "поховав" себе, аби не повертатися на війну: подробиці

У березні 2023 року мобілізованому Зорігто Арабжаєву дали відпустку, проте він з неї не повернувся. Родина чоловіка показала військові поліції документ, у якому йшлося про те, що той помер 7 березня в Іркутську.

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У Бурятії мобілізований військовий Зорігто Арабжаєв купив фіктивну довідку про смерть, аби не повертатися на війну в Україну. Про це повідомило видання "Сибирский Экспресс".

Чоловіка мобілізували на війну восени 2022 року. У березні 2023 року Зорігто Арабжаєву дали відпустку, під час якої він вирішив більше не повертатися до армії, а тому купив свідоцтво про смерть у невстановленої особи.

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"Сім'я показала фальшивий документ військової поліції, яка прийшла до них додому. Але незабаром відомство встановило, що свідчення було сфальшовано", — йдеться у повідомленні ЗМІ.

За інформацією видання "Медиазона", співробітники військової поліції затримали чоловіка майже через два місяці після того, як він не повернувся з відпустки на службу. Мобілізований купив свідоцтво про смерть, в якому йшлося про те, що він нібито помер 7 березня 2023 року в Іркутську.

Журналісти з посиланням на рішення Улан-Уденського гарнізонного суду повідомили, що дружина Арабжаєва в листопаді неодноразово говорила "про негативний емоційний стан через побоювання за його життя, загрожуючи суїцидом". Крім цього, старший син подружжя загинув у ДТП у вересні 2022 року. Зі свідчень жінки, вона перебувала в депресивному стані з суїцидальними думками через переживання за чоловіка.

Суд вирішив, що "негативна психологічна атмосфера" у сім'ї вплинула на дії мобілізованого чоловіка, проте дружина чоловіка не зверталася за медичною допомогою. У результаті чоловіка засудили до п'яти років колонії суворого режиму.

Нагадаємо, 23 листопада стало відомо, що в Росії засудили школяра до шести років у виховній колонії через спробу підпалу двох військкоматів. Крім цього, підліток чекав дев'ять місяців у СІЗО на свій вирок.

21 листопада стало відомо про те, що 23-річний житель Москви наклав на себе руки в стрілецькому клубі. За даними ЗМІ, причиною самогубства стала повістка до військкомату.