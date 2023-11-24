В Бурятии мужчина "похоронил" себя, чтобы не возвращаться на войну: подробности

В марте 2023 года мобилизованному Зоригто Арабжаеву дали отпуск, однако он из него не вернулся. Семья мужчины показала военной полиции документ, в котором говорилось о том, что тот умер 7 марта в Иркутске.

Related video

В Бурятии мобилизованный военный Зоригто Арабжаев купил фиктивную справку о смерти, чтобы не возвращаться на войну в Украину. Об этом сообщило издание "Сибирский Экспресс".

Мужчину мобилизовали на войну осенью 2022 года. В марте 2023 года Зоригто Арабжаеву дали отпуск, во время которого он решил больше не возвращаться в армию, а потому купил свидетельство о смерти у неустановленного лица.

Важно

Родственники военных РФ перестали верить в "СВО", — Минобороны Британии (фото)

"Семья показала фальшивый документ военной полиции, которая пришла к ним домой. Но вскоре ведомство установило, что показания были сфальсифицированы", — говорится в сообщении СМИ.

По информации издания "Медиазона", сотрудники военной полиции задержали мужчину почти через два месяца после того, как он не вернулся из отпуска на службу. Мобилизованный купил свидетельство о смерти, в котором говорилось о том, что он якобы умер 7 марта 2023 года в Иркутске.

Журналисты со ссылкой на решение Улан-Удэнского гарнизонного суда сообщили, что жена Арабжаева в ноябре неоднократно говорила "о негативном эмоциональном состоянии из-за опасений за его жизнь, угрожая суицидом". Кроме этого, старший сын супругов погиб в ДТП в сентябре 2022 года. Из показаний женщины, она находилась в депрессивном состоянии с суицидальными мыслями из-за переживаний за мужа.

Суд решил, что "негативная психологическая атмосфера" в семье повлияла на действия мобилизованного мужа, однако жена мужчины не обращалась за медицинской помощью. В результате мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

Напомним, 23 ноября стало известно, что в России приговорили школьника к шести годам в воспитательной колонии за попытку поджога двух военкоматов. Кроме этого, подросток ждал девять месяцев в СИЗО на свой приговор.

21 ноября стало известно о том, что 23-летний житель Москвы покончил с собой в стрелковом клубе. По данным СМИ, причиной самоубийства стала повестка в военкомат.